Chalan schudol 28 kíl vďaka jednej veci: Toto robieval s frajerkou každú nedeľu

Rodák z anglického grófstva East Yorkshire Alex Lee vždy bojoval so svojím obrazom v zrkadle.

Neuveriteľne priberal a potom sa uchýlil k tomu, že neustále nosil bundu, aby unikol od pohľadov ľudí, ktorí ho súdili. V roku 2016 však jeho najlepší kamarát Danny,

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Dostalo ma to," povedal podľa Menshealth Alex. Vtedy dosiahol váhu takmer 137 kilogramov. V priebehu ďalšieho roka však schudol 22,7 kg. Aj keď jeho sebavedomie narástlo, neustále cítil aj zármutok. "Jedného dňa som sa na seba pozrel do zrkadla, mal som na sebe oblečenie XXL, ale cítil som sa prázdne a stratene," povedal.

Vtedy začal Alex chodiť do posilňovne, kde cvičil s osobným trénerom Keithom Threshom, jedným z Dannyho priateľov. Keth videl, že Alex potrebuje pomoc. Nielen s tým, ako vyzerá, ale aj vyrovnať sa so stratou priateľa. Ukázal mu teda, ako by sa mal stravovať. Alex bol zvyknutý vždy chodiť na večeru niekam von, preto jedna z jeho prvých výziev bola, aby sa naučil pripravovať si jedlo sám.

Každú nedeľu s partnerkou teda trávili v kuchyni držiac sa inštrukcií, ktoré im dal Keith, teda správneho pomeru tukov, sacharidov a proteínov. Alex teraz počas dňa zje viac ako 100 gramov bielkovín. Kúpil si taktiež ročnú permanentku do telocvične, aby si pripomenul svoje ciele. Podľa neho je práve to pri chudnutí kľúčové. Mozog si musí uvedomiť, že celý proces je dlhodobý.

Momentálne má 109 kilogramov a postupne sa chce dostať na menej, ale podľa neho je dôležité ísť na to pomaly. Nádej mu dáva aj jeho malý syn Lenny, pre ktorého chce byť vzorom.