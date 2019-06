Barkolová ukázala, ako vyzeral jej zadok v plavkách pred rokom: To je ale rozdiel

Môže byť na seba právom pyšná!

Jojkárka Erika Barkolová (41) sa pred časom vrhla na cvičenie a chudnutie vďaka relácii Reštart, ktorú vysielala jej domovská televízia. Ani po skončení nakrúcania však blondína nezaspala na vavrínoch a svoje telo formuje do dokonalosti. O tom, ako krásne schudla, sa už popísalo mnoho, no jej najnovšia fotka na sociálnej sieti to dokonale vystihla.

Barkolová totiž vedľa seba umiestnila dve fotografie - na jednej je v plavkách pred rokom, na druhej teraz. Príspevok dokazuje, aký progres môže človek dosiahnuť, keď naozaj chce a maká. ,,Sú to absolútne nepodstatné veci v živote – kto ako vyzerá, či máš zadok taký alebo onaký... Či máš alebo nemáš celulitídu... Oveľa dôležitejšie je cítiť sa dobre, byť zdravý, šťastný a milovaný. ALE musím vám úprimne povedať, že som hrdá na seba, čo som so sebou porobila,“ napísala Barkolová.