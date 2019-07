Lendl dostal padáka, už nekoučuje piateho hráča svetového rebríčka

Bývalý slávny český tenista Ivan Lendl (59) už nie je trénerom Alexandra Zvereva. Osemnásobný grandslamový víťaz podľa zámorských médií ukončil s piatym hráčom sveta spoluprácu.

Dvadsaťdvaročného Nemca viedol Lendl od vlaňajšieho augusta. Lendl ako Zverevov tréner skončil krátko po tom, čo ho víťaz jedenástich titulov ATP skritizoval. "Naše tréningy trvajú dve hodiny a on z toho pol hodiny rozpráva o svojom psovi alebo o tom, ako hral golf. Mal by do toho dávať viac," vyhlásil Zverev na turnaji v Hamburgu.



Lendl sa ku Zverevovmu trénerské tímu pripojil vlani v auguste a nemecký tenista pod jeho vedením potom v novembri vyhral Turnaj majstrov. Naposledy Zverev uspel v máji na turnaji v Ženeve, k tomuto triumfu ale Lendl neprispel, pretože celú antukovú časť sezóny vynechal.



Lendl okrem Zvereva viedol tiež dvakrát Brita Andyho Murrayho. Pri prvom angažmán mu pomohol k prvým dvom grandslamovým víťazstvom na US Open v roku 2013 a vo Wimbledone 2013. Londýnsky turnaj s ním potom vyhral ešte v roku 2016.