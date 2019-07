Leto je v plnom prúde: Koľko a čo piť počas horúčav?

O pitnom režime sa hovorí stále, v lete je táto téma ešte častejšia. Z každej strany počujeme, že musíme veľa piť najmä čistú vodu.

Zdroje sa však rozchádzajú v tom, koľko tekutín musíme prijať, a aj v tom, či sú napríklad minerálky vhodné. Ako to teda je? Viete, koľko čoho a kedy by ste mali vypiť, aby ste si v horúčavách nespôsobili nebezpečnú dehydratáciu?

Koľko?

Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza dennú orientačnú tabuľku:

- deti do 1 roka: 1 až 1,5 litra

- deti od 1 do 10 rokov: 1,5 až 2 litre

- deti od 10 rokov a dospelí: 2 až 2,5 litra

Kedy?

Príjem tekutín by mal byť rozložený na pravidelné intervaly počas dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve. Obzvlášť deti treba strážiť a ponúkať im pohár vody pravidelne. Tie úplne maličké nerozumejú pocitu smädu a väčšie sa vedia zabrať do hry tak veľmi, že pocit smädu nevnímajú, alebo radšej ignorujú, než by prerušili hru.

Čo?

1. Pitnú vodu

Či už balená, alebo tá z vodovodného kohútika, je úplne najvhodnejšia. Len, bohužiaľ, mnohým ľuďom nechutí, a tak hľadajú alternatívy.

2. Minerálna voda

Od pitnej vody sa minerálna voda odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov a stopových prvkov. Podľa obsahu celkových rozpustených tuhých látok možno prírodné minerálne vody deliť na viacero skupín. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR základ pitného režimu majú tvoriť vody s obsahom rozpustných látok (RL) 200 - 500 mg/l, teda nízko mineralizované. Vody s obsahom RL nad 500 mg/l nepite trvalo a vo väčších množstvách.

3. Ochutenú vodu

Keď vám čistá voda ani minerálky nechutia, skúste ich nejako spestriť. Nesladený vlažný čaj je vhodnou alternatívou. Alebo čerstvú vodu ochuťte bylinkami, ako je napríklad mäta, alebo ovocím - citrón, jahody, ananás, čučoriedky.

4. Akúkoľvek tekutinu

Samozrejme, nie úplne akúkoľvek. Ale ak do vášho dieťaťa nedokážete dostať nesladenú vodu, ustúpte. Je lepšie ponúknuť mu osladený džús, ako by nemalo piť vôbec.

Stavte na ovocie

V udržiavaní pitného režimu vám pomôže aj ovocie. Obzvlášť u detí zvykne mať väčší úspech ako čistá voda. Napríklad melón obsahuje asi 90 % vody, a hoci je sladký, cukru obsahuje relatívne málo. Vyberajte si vodnatejšie druhy, ako sú jahody, grapefruity, zo zeleniny napríklad uhorky či paradajky.

Voda nemá byť ľadová

Miloš Bubán, gastroenterológ, internista

Najmä v takýchto teplách je pitný režim dôležitý, týka sa to najmä malých detí a seniorov, ktorí sú oveľa náchylnejší. Tým, že vo vode sa odohrávajú všetky procesy v tele a bunkách, je dostatok vody potrebný. Zo všetkého najlepšie je piť obyčajnú čerstvú pitnú vodu. Nie sladené a bublinkové nápoje. Voda, ktorú pijeme, by nemala byť ľadová, ale skôr vlažná.