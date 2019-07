Zomrela bývalá miss a blogerka († 33): Zo slov jej expriateľa budete mať zimomriavky

Srbská miss Dijana Milojkovič († 33) zomrela po šesťročnom boji s rakovinou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

informuje Mirror. O chorobe sa zverila aj svojim fanúšikom a pravidelne ich na Instagrame informovala o svojom stave. Vďaka optimizmu získala tisícky sledovateľov.

So zákerným ochorením bojovala takmer šesť rokov. Minulý mesiac sa jej zdravotný stav zhoršil a bolo potrebné, aby sa našiel vhodný darca krvi. Aj napriek tomu, že ho našli, doktorom sa ju nepodarilo zachrániť. Dijana zomrela 22. júla 2019.

Najväčšou oporou bývalej misske v ťažkých časoch bol jej expriateľ Stefan Karič, a to aj napriek tomu, že sa v roku 2017 rozišli. Kvôli Dijane sa ostrihal dohola a jej tvár si nechal vytetovať na telo. Po správe o úmrtí napísal na svoj instagramový účet: "Niekedy sa cítila veľmi zle, no aj tak kráčala hrdo, nikto netušil, že sa niečo deje. Svoj život prežila naplno. Bojovala ako kráľovná. Ďakujem za všetky dni strávené s tebou, ďakujem za každý úsmev, za každú slzu, za každé dobré ráno a dobrú noc. Nikdy na teba nezabudnem a neprestanem ťa milovať, keď sa stretneme v inom živote, tým som si istý! A vieš, že pre mňa si víťazom tohto boja ty. Odpočívaj v pokoji, moja Dijana. Navždy tvoj Stefan."

V jednom z príspevkov na svojom blogu sa priznala fanúšikom, že jej diagnostikovali rakovinu maternice a o pár mesiacov na to metastázy v lymfatickom systéme. "Aj napriek tomu, že prognózy boli desivé, ani v jednej chvíli som sa neľutovala alebo nesťažovala na svoj život." Taktiež napísala: "Nevzdávam sa, pretože liek je všade okolo nás, my ho musíme len nájsť. Jediné, čo si prajem, je byť zdravá. Nič iné nechcem, pretože viem, že zdravie je to najdôležitejšie a náš najväčší poklad."

Dijana vyštudovala farmaceutickú fakultu a fakultu manažmentu na univerzite v Belehrade. V minulosti vyhrala Miss Európy 2014, Miss Srbska 2009 a Miss Sport.