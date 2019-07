Po Dávidovom videu dostanete chuť zbaliť si kufre: Na tomto mieste zažijete najlepšiu turistiku aj polárnu žiaru

Nespútaná príroda všade navôkol. Tak možno charakterizovať zábery, ktoré zaznamenal a zostrihal Dávid z Piešťan.

Piešťančan Dávid má za sebou návštevy viacerých známych miest, vrátane hôr či exotiky. Na webe Nového Času sa nedávno predstavil mrazivým videom, na ktorom figuroval Černobyľ. Tentoraz prináša zábery nespútanej prírody, do ktorej človek zasiahol len minimálne. "Ja a priateľka sme veľkí milovníci prírody a hlavne krásnych výhľadov. A presne tieto veci spĺňa Škótsko. Kúpili sme si letenky do Edinburgu, kde sme si požičali auto a vyrazili sme na škótske Highlands, odkiaľ sme pokračovali na nádherny ostrov Skye," uvádza Dávid.

Tam si prezreli miesta ako Fairy Pools, Fairy Glen, skalnú formáciu the Storr, Quirang či najzápadnejší bod celého ostrova Neist Point. Celý ostrov je podľa Dávida ideálnym miestom na turistiku a kempovanie, navyše v zimných mesiacoch je tu šanca vidieť polárnu žiaru. Na to všetko vás može zlákať práve jeho video, ku ktorému dodáva už len jediné: "Musíme uznať, že je to jedna z najkrajších krajín v Európe." A čo vy? Ešte ste nenavštívili Škótsko? Tak potom vás video mladého Slováka 100 % nakopne!