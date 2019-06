Dávid navštívil Černobyľ, jeho zábery mesta duchov vás budú mátať v snoch: Z toho VIDEA mrazí!

Miesto, z ktorého naskakujú zimomriavky aj po desaťročiach! Dnešné mesto duchov na Ukrajine láka množstvo zahraničných turistov, ktorí sa neštítia adrenalínu. Táto návšteva však nie je pre každého.

Atómovú elektráreň V.I. Lenina v Černobyli uviedli do prevádzky 27. septembra 1977 ako vôbec prvú svojho druhu na Ukrajine. Krátko po polnoci 26. apríla 1986 došlo na jej štvrtom energobloku k explózii, v dôsledku ktorej bola porušená aktívna zóna reaktora. V prvých dňoch sa horiaci nebezpečný rádioaktívny mrak dvíhal až do výšky jedného kilometra, neskôr do výšky niekoľko sto metrov.

Turizmus a preslávená miniséria

Okolie elektrárne je dnes populárne medzi turistami z celého sveta. Odhaduje sa, že jeho návštevnosť ešte stúpne, a to aj vďaka úspechu minisérie spoločnosti HBO Černobyľ, ktorá majstrovky mapuje dianie okolo černobyľskej tragédie. V rebríčku IMDb sa miniséria umiestnila na rekordnom prvom mieste. Za krátku dobu za sebou nechala 249 seriálov, medzi nimi aj legendárnu Hru o tróny.

Ľudí zaujímajúcich sa o tragédiu, ktorá otriasla životmi celých generácií Európanov, pribúda. Jedným z nich je aj Slovák Dávid, ktorý sa vybral na Ukrajinu, aby videl dôsledky výbuchu na vlastné oči. "Veľa ľudí by si povedalo, čo je také zaujímavé na opustených budovách, no pre mňa to má hlbší význam. Chcel som vidiet ako sa žilo za čias komunizmu a návšteva černobyľskej oblasti mi ponúkla vrátiť sa späť v čase," uvádza Dávid, ktorý nakutil mesto duchov za pomoci drona. Ide o jedinečnú možnosť, ktoru nedostane len tak hocikto. Slovákovi to umožnila spolupráca s ukrajinskou cestovnou kanceláriou.

Explózia štvrtého bloku černobyľskej elektrárne v apríli 1986 vyvolala najväčšiu katastrofu v dejinách jadrovej energetiky. Podľa niektorých odhadov rádioaktívne prvky, ktoré sa pri výbuchu dostali do ovzdušia, zasiahli až tri štvrtiny Európy, najmä však Ukrajinu, Bielorusko a Rusko.