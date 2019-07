Nedotknutá príroda Islandu očami slovenskej dvojice: Nie sú to len ľadovce a jazerá, pozrite sa na tú veľkoleposť!

Panensky čistá príroda, o ktorej sníva nejeden cestovateľ. Tak možno opísať hlavné lákadlo Islandu, ktoré postupne priťahuje viac a viac ľudí.

Známa slovenská dvojica Hike the World sa opäť činila! Ako uvádza jej mužský článok Martin, v polovici júna sa vydali smerom k jednému z najväčších dobrodružstiev vo svojich životoch - na turistiku po východných fjordoch Islandu. "Po prvom dni v hlavnom meste Reyjkjavík sme sa vnútroštátnym letom premiestnili do malého mestečka Borgarfjörður eystri, ktoré predstavovalo začiatok nášho 5-dňového treku," začína Martin.

Počas 5-dňovej trasy spali v krásnych horských chatách, kde si museli sami variť, kúriť a spali vo vlastných spacákoch. "Výhodou však je, že počas celej trasy sme nestretli ani jediného turistu, namiesto toho sme videli stovky puffinov (mníšik bielobradý), soby, tulene a mnoho ďalších zvierat, ktoré u nás nenájdete," opisuje cestu s tým, že sa s partnerkou dokonca brodili cez divoké ľadové potoky. Práve v dôsledku topiaceho sa snehu sa prebárali do stále prítomnej snehovej prikrývky a zažili útoky hniezdiacich vtákov. Martin to aj z tohto dôvodu označuje za jedno z najväčších dobrodružstiev, aké zažili!

Po náročnej trase skončili v malom meste Seyðisfjörður, kde si vychutnali síce drahšie pivo, no osviežení a plní síl mohli ďalšie tri dni stráviť spoznávaním najznámejších častí Islandu na ceste do Reyjkjavíku. Videli zvyšok východných fjordov, druhý najväčší ľadovec v Európe - Vatnajökull, strávili čas pri ľadovcovej lagúne Jökulsárlón a videli najkrajšie vodopády Islandu - Skógafoss, Seljalandfoss, Gulfoss, Svartifoss a mnoho ďalších. "Nedotknutá príroda Východných fjordov, mohutné ľadovce a úžasné scenérie po ceste do Reyjkjavíku nás nadchli natoľko, že sa na Island vrátime určite znova," dodáva Martin, ktorého ako vždy sprevádzala jeho partnerka.