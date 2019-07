Speváčka Jennifer Lopez oslavuje okrúhle narodeniny: Verili by ste, že má 50?

Táto žena vôbec nestarne! Málokto by uveril, že speváčka Jennifer Lopez v stredu oslavuje okrúhle päťdesiate narodeniny.

Ťažkú hlavu si z toho však nerobí. Tvrdí, že sa cíti na 26 a má energie na rozdávanie. JLo je hviezda svetového rangu. Preslávila sa vďaka úspešným pesničkám, ale aj filmami Krásna chyžná či Svadby podľa Mary. Narodeniny oslavuje na hudobnom turné po Amerike. No a napriek tomu, že už má na krku päťdesiatku a za sebou tri rozvody, na lásku nezanevrela.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Práve naopak, čoskoro by mala povedať svoje štvrté áno bývalému bejz­balovému hráčovi Alexovi Rodriguezovi (43). Fanúšikovia jej z celého srdca želajú, aby jej to konečne vyšlo, no obávajú sa, že ani toto nie je ten pravý. Je to totiž veľký milovník žien, o ktorom sa viackrát šepkalo, že krásku podvádza.

Jennifer Lynn Lopez

- dátum narodenia: 24. júl 1969, New York

- speváčka, tanečnica, herečka, návrhárka

- manželia: 1997 – 1998 herec Ojani Noa (44) 2001 – 2003 herec Cris Judd (49) 2004 – 2014 spevák Marc Anthony (50)

- snúbenec: bývalý bejzbalista Alex Rodriguez (43)

- deti: dvojičky Maximilian a Emme (11)

- majetok: 356 miliónov eur