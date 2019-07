Britský youtuber navštívil Luník IX, to video musíte vidieť: No počkajte, až si prečítate jeho reakciu!

Prišiel, videl a toľko prekvapenia ani nečakal! Populárny britský vloger a youtuber vystupujúci pod menom Bald and Bankrupt cestuje po celom svete, aby svojim fanúšikom ukázal tie najnetradičnejšie miesta.

V jednom zo svojich posledných príspevkov si to namieril rovno na naše najznámejšie sídlisko Luník IX. Svojim fanúšikom sa snažil ukázať všetko, čo tam so životom Rómov súvisí. Čo ho najviac šokovalo? Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Bald and Bankrupt nakrúca videá najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a v Indii. Výnimočné sú vďaka jeho empatii s miestnymi ľuďmi, pričom sa nebojí vojsť ani na miesta, kam by obyčajný turista kvôli bezpečnosti nikdy nešiel. Pred pár dňami si to namieril aj na východ Slovenska - a naše kontroverzné sídlisko počastoval nečakaným prívlastkom.

„Luník IX je sídlisko z čias komunizmu postavené na okraji Košíc na východe Slovenska. Teraz je viac známe ako najväčší rómsky slum v Európe. Každý nám povedal, aby sme sem nechodili, pretože je to nebezpečné, tak som musel prísť a zistiť na vlastnej koži, či je to naozaj tak,“ opisuje pod svojím videom, ktoré má medzičasom vyše štvrť milióna zhliadnutí. To nazval podobne - Žúrovanie v najväčšom slume Európy.

Prípitok na nevestu

Svojrázny Brit vo videu stručne predstavil históriu Luníka IX, zúčastnil sa na tamojšej svadbe, kde si nezabudol štrngnúť lacnou vodkou na zdravie nevesty a rovnako sa prostredníctvom miestnych ocitol v ruinách domu, kde sa napriek dezolátnemu stavu budovy tancovalo. Ukázal život i v neďalekých chatrčiach a upozornil na obrovskú čiernu skládku odpadu pod jedným z panelákov, ktorá mu vyrazila dych. „Očakával by som, že to takto bude vyzerať v Bangladéši alebo Kalkate, nie v srdci Európy,“ povedal šokovane.

To však napravila návšteva jednej z rodín, ktorá mu ukázala svoj čistý a útulný byt. Jeden z miestnych jemu a jeho sprievodkyni vzápätí prisľúbil, že zapáchajúca kopa odpadkov zmizne do 2 mesiacov. „Z vašej strany rozprávajú, že my Cigáni pochádzame z Indie. Možno naši predkovia boli z Indie, ale ja som sa narodil na Slovensku, takže som Slovák, nezávisí to od farby pleti, ale čo má človek v srdci,“ povedal do kamery mladý obyvateľ Luníka. Zo sídliska si odnášal zmiešané pocity, ľuďom však odkazuje, aby sa ho nebáli navštíviť.

- Mestská časť Košíc a súčasť okresu Košice II

- Na sídlisku je najväčšia hustota rómskeho obyvateľstva na Slovensku pripadajúca na jednu obec (100 %)

- Aktuálny počet obyvateľov: 6900, z toho 200 žije mimo Luníka IX a v zahraničí

- Pôrodnosť v mestskej časti: 150 - 170 detí ročne, úmrtnosť asi 5 %