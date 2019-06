Prekrásna česká youtuberka 9 mesiacov po príšernom popálení: Prvý raz ukázala tvár!

Osudný výlet do Istanbulu jej navždy zmenil život. Česká hviezda Youtube Kristýna Týnuš Třešničková sa v septembri vybrala s priateľom do Turecka.

Na večeru išli do vychýrenej reštaurácie celebritného šéfkuchára, kde ich počas kulinárskej šou zasiahli plamene. Priateľ českej krásky bol zranený ľahšie, no Týnuš utrpela popáleniny na 35 % tela- najviac na tvári, oblasti krku, hornej časti tela a rukách. Šlo pritom o popáleniny druhého stupňa s hlbokým zásahom do štruktúry kože, ktoré spôsobili, že kráska je aj 9 mesiacov po nešťastí stále v tureckej nemocnici.

Predtým aktívna užívateľka Instagramu, kde ju sleduje až 432-tisíc ľudí, svoj výzor po nešťastí odhaľuje len opatrne. Dlho nezverejnila žiadnu fotku, až v marci ukázala ohňom zjazvené ruky. V máji začala opatrne ukazovať tvár, no až teraz sa odvážila na fotku, kde ju vidieť úplne jasne. Pri prvom pohľade to vyzerá, že nešťastie Týnuš na kráse neubralo, no z jej slov je jasné, že prešla peklom.

,,Ešte pred pár mesiacmi som si sama nezvládla umyť vlasy a an začiatku som bez pomoci ani nebola schopná dôjsť do kúpeľne. Urobiť si copík na hlave pre mňa bolo nemožné a potrebovala som aj pri takýchto drobnostiach asistenciu. Tú bezmocnosť si asi dokáže predstaviť len ten, čo to niekedy zažil,“ napísala Třešničková k fotke z kúpeľne. ,,Každý deň som sa ale snažila priblížiť opäť svojej samostatnosti. A teraz tu stojím a som na seba pyšná, kam až som došla. Také maličkosti a pre väčšinu samozrejmosti, ktoré si ale omnoho viac začnete vážiť, keď ich na nejaký čas stratíte,“ vyznala mladá Češka.