Popálená česká youtuberka po 9 mesiacoch v tureckej nemocnici: Veľký zvrat!

Úžasná správa! Odlúčenie českej youtuberky Kristíny Týnuš Třešničkovej (23) od rodiny, priateľa a kamarátov po dlhých mesiacoch skončilo.

Cesta do Istanbulu v septembri 2018 totiž skončila hrôzou. S frajerom v známej reštaurácii utrpeli popáleniny, keď ich počas kulinárskej šou zasiahli plamene. Týnuš bola popálená na 35 % tela- najviac na tvári, oblasti krku, hornej časti tela a rukách, pričom sčasti šlo o vážne popáleniny 2. stupňa s hlbokým zásahom do štruktúry kože.

Českej hviezde Youtube a Instagramu to obrátilo život naruby. Ľahšie zranený priateľ sa po krátkom čase vrátil domov, no ona ostala väzňom v tureckej nemocnici. ,,Som v starostlivosti skvelých doktorov, s ktorými pracujeme na zahojení všetkých rán, aby som sa v čo najlepšom stave mohla vrátiť domov," ohlásila v marci kráska.

Začiatkom júna sa Třešničkovej priateľ Viktor vyjadril optimisticky pre denník Blesk. ,,Domov by sa mala už čoskoro vrátiť, je to otázka niekoľkých týždňov. Letím pracovne do Číny a keď sa vrátim, tak už by mala byť doma,“ vyslovil s nádejou. Teraz, dlhých 9 mesiacov od osudného incidentu v reštaurácii, sa Týnuš splnil sen o návrate domov!

V utorok večer zverejnila záber, na ktorom sedí doma pri bazéne. ,,Relax DOMA! Asi netreba ďalšie slová... Konečne. Taká šťastná,“ napísala brunetka k fotke, ktorá za krátky čas získala 89-tisíc lajkov. Otázne je, ako bude pokračovať jej kariéra, keďže Týnuš bola na Youtube populárna napríklad aj vďaka videám na ktorých testovala kozmetiku. Či bude môcť na svoju ohňom poznačenú pokožku používať bežné prípravky a opäť radiť svojim fanúšičkám, ukáže čas. Kráska má na Youtube 277-tisíc odberateľov.