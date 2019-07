Dovolenka na Slovensku môže byť plná zážitkov: Toto by ste mali cez prázdniny vidieť

Ach, to krásne Slovensko! Plánujete dovolenku doma a neviete, kam sa pozrieť? Nový Čas Nedeľa pre vás pripravil 20 tipov na výlet, ktoré rozhodne neoľutujete!

Tak teda šťastnú cestu!

1. Čutkovská dolina

Neďaleko Ružomberka, v náručí Národného parku Veľká Fatra, sa nachádza krásna lokalita - Čutkovská dolina. Nájdete tu takmer všetko, chutné jedlo, pekné ubytovanie, nádhernú prírodu, salaš, ale aj peknú Čutkovskú priehradu, kde si prídu na svoje najmä športoví rybári. Romantickým miestom v lone prírody prechádza približne šesťkilometrový náučný chodník ZNÁMA-NEZNÁMA Čutkovská dolina, ktorý vedie aj cez tiesňavu a okolo 24 metrov vysokého burácajúceho Jelenieho vodopádu.

2. Haluzická tiesňava

Hľadáte nádherné vodopády a pocit ako v pralese? Vydajte sa do Haluzickej tiesňavy. Nenápadná tiesňava sa nachádza v katastri obce Haluzice, medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom. Vznikla činnosťou Haluzického potoka, ktorý si razí cestu cez tunajšie skaly a zaujímavosťou je, že sa neustále mení a prehlbuje. V súčasnosti má kaňon dĺžku zhruba jeden kilometer, hĺbku 50 metrov a šírku okolo 200 metrov.

Obklopia vás tu neprehliadnuteľné vysoké stromy obrastené brečtanom po celej jeho dĺžke. Tento krásny kúsok slovenskej prírody je vyhlásený za prírodnú pamiatku a platí tu štvrtý stupeň ochrany. Prechádzka je vhodná aj pre detičky, dajte si však pozor, aby sa na miestami blatistom teréne nepošmykli. Neďaleko tiesňavy sa nachádza aj čarovná zrúcanina románskeho kostolíka. Ak tu zazriete Bielu paniu, neľakajte sa. Lokalita je obľúbeným miestom pre svadobné fotenia zamilovaných párov.

3. Park tmavej oblohy Poloniny

Nedajte sa zmiasť tvrdením, že na východe nič nie je. Je tam toho viac ako dosť! Dôkazom je aj Park tmavej oblohy v Poloninách. Čo tu nájdete? Nočnú tmu vo svojej najtmavšej podobe. Že za takým niečím predsa nemusíte cestovať? Mýlite sa, úplne prirodzená nočná tma, ktorá by bola neovplyvnená umelým osvetlením ľudí, na Slovensku už neexistuje.

V Poloninách však svetelný smog ešte nenapáchal škodu, a tak si na tomto mieste nočnú oblohu vychutnáte tak, ako si ju kedysi vychutnávali naši predkovia, bez nahromadeného svetelného smogu. Naskytne sa vám nevšedný pohľad na nočné nebo, pretože voľným okom zazriete až 2 000 viditeľných hviezd a tiež Mliečnu dráhu, ako ste ju ešte nevideli. Najkrajšie tu je, samozrejme, od polovice júla do polovice augusta, keď zem míňa meteorický roj Perzeidy. Číra romantika!

4. Banská Štiavnica

Azda na Slovensku nenájdete romantickejšie miesto, ako je Banská Štiavnica, a to nielen vďaka Sládkovičovi a jeho milovanej Maríne. Práve tu sa známy básnik do svojej lásky zamiloval. Mesto na strednom Slovensku má bohatú a silnú históriu. Patrila k najbohatším ložiskám zlata a striebra v Európe, práve z nerastov z jej útrob sa stavali tie najkrajšie panské paláce vo Viedni či v Budapešti.

Mnohí návštevníci mestu pripisujú priam až magickú atmosféru. Možno je to tým, že leží v kráteri dávno vybuchnutej sopky alebo tým, že celé jej podzemie je prevŕtané tajomnými banskými štôlňami ako ementál. Každopádne turistov opantá malebná architektúra jej centra, priezračná voda v tajchoch v jej okolí či notoricky známa kalvária.

Nie nadarmo bolo mesto zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Pravidelne si ho všímajú aj svetoví novinári. Naposledy ho do rebríčka najromantickejších miest v strednej Európe zaradil spravodajský portál CNN. Slovami klasika: Ľudia sa delia na dve skupiny, tých, čo Štiavnicu milujú, a tých, čo tu ešte neboli.

5. Slanický ostrov

Toto čarovné miesto sa nachádza uprostred najväčšej vodnej nádrže Slovenska Oravy, ktorá v roku 1954 zatopila päť obcí. Medzi nimi bola aj Slanica, z ktorej nad hladinu do dnešných dní trčí jej vyvýšenina s Kostolom Povýšenia sv. Kríža a s kalváriou. Nádhernú lokalitu prezývajú aj Ostrov umenia, pretože v súčasnosti sa v interiéri kostola nachádza galéria tradičného ľudového umenia, kde sú nainštalované expozície zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Dostanete sa sem loďou, ktorá premáva z prístavu v Slanickej osade.

6. Jaskyňa Domica

Národný park Slovenský kras ukrýva bezpochyby mnoho krás. Jednou z nich je aj jaskyňa Domica (okr. Rožňava). Pýcha Gemera, ako jaskyňu prezývajú, ponúka atraktívnu plavbu po svojich podzemných priestoroch. Domica je známa veľkými priestrannými dómami, kaskádovitými jazierkami a bohatou kvapľovou výzdobou. Domica leží na hraniciach s Maďarskom a na ich území pokračuje ako súčasť väčšieho jaskynného systému Baradla. Krása pýchy Gemera očarila aj filmárov slávnej rozprávky Soľ nad zlato, ktorí ju využili na natáčanie.

7. Zelené pleso, Vysoké Tatry

Aké by to boli tipy na výlet, ak by sme obišli naše jediné veľhory? Vo východnej časti Vysokých Tatier, pod stenou Malého Kežmarského štítu, sa nachádza malebné ľadovcové jazierko Zelené pleso. Podľa mnohých turistov je to to najkrajšie a najromantickejšie pleso v celom pohorí a to najmä pre svoju nádhernú smaragdovú farbu. Môžu za ňu zelené škvrny spôsobené vyvieraním prameňov na piesčitom dne.

Vďaka neobyčajnej farbe vody sa miesto spája s mnohými legendami, napríklad o zelenom drahokame ukrytom na jeho dne. Na brehu plesa stojí v obklopení nádhernej prírody Chata pri Zelenom plese, v ktorej turisti nájdu oddych aj občerstvenie. Dostanete sa sem viacerými trasami, najznámejšia je cesta z Tatranskej Lomnice cez Skalnaté pleso, po Tatranskej magistrále.

8. Jazero Beňatina

Slovenské Plitvice! Tak prezývajú vodnú plochu v bývalom kameňolome, ktorú nájdete na samom konci Slovenska, iba pár kilometrov od slovensko-ukrajinských hraníc (okr. Sobrance). Scenéria s priezračnou smaragdovou vodou a s kamenistými svahmi je ako vystrihnutá z filmu Poklad na Striebornom jazere. V lome, ktorý je dnes prírodnou pamiatkou, sa približne do roku 2000 ťažil travertín. Potom ho začala zalievať spodná voda a výsledkom je úchvatná vodná plocha. V jej bezprostrednom okolí sa nenachádza žiadne občerstvenie, tak si proviant zoberte so sebou. Kúpať sa tu však môžete iba na vlastnú zodpovednosť.

9. Hornonitriansky banský skanzen

Chcete sa prejsť po miestach, kadiaľ baníci fárajú do útrob zeme za svojou ťažkou a nebezpečnou prácou? Takúto atrakciu ponúka Hornonitriansky banský skanzen v obci Sebedražie (okr. Prievidza).

Do tajomného podzemia hnedouhoľnej bane Cigeľ vás dovezie klasický banícky vláčik. Tu, v extrémnych podmienkach bez denného svetla, sa dozviete viac o namáhavej a vytrvalej práci baníkov, banskej technike, zaujímavých príbehoch z podzemia, ale aj o histórii ťažby hnedého nerastu na Hornej Nitre. Na tento zážitok budete ešte dlho spomínať.

10. Ľubovniansky skanzen

Ak sa povie skanzen, mnohým z nás určite napadne Vlkolínec. Viete však, že jeden krásny skanzen sa nachádza aj v Starej Ľubovni, priamo pod hradom Ľubovňa? V múzeu ľudovej architektúry nájdete staré vidiecke domy a dozviete sa viac o živote na dedine v minulosti.

Dominantou expozície je prekrásny zrubový gréckokatolícky kostolík východného obradu z Matysovej z roku 1833, zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Kostol patrí k významným pamiatkam drevenej sakrálnej architektúry na východnom Slovensku. Nenechajte si ujsť ani prehliadku zaujímavého hradu, kde bol kedysi väznený kráľ Madagaskaru Móric Beňovský.

11. Súľovské skaly

Jedna z najkrajších scenérií Slovenska! Prírodný fenomén sa nachádza približne 10 km od Bytče nad dedinkou Súľov. Centrálnou časťou skál prechádza 7,5 km náučný chodník s prevýšením 290 metrov. Na vrchu vás počká neopakovateľný výhľad.

12. Múzeum Danubiana

Kúsok od Bratislavy, blízko Čunova, na polostrove rieky Dunaj nájdete toto múzeum moderného umenia. Obdivovať tu môžete diela popredných osobností nielen domácej, ale aj svetovej výtvarnej scény.

13. Kúpalisko v Santovke

Termálne kúpalisko na juhu Slovenska (okr. Levice). Pramene blahodarne pôsobia na pohybový aparát, srdcovo-cievny systém, reumatické ochorenia, alergie. Oddýchnuť si môžete aj v travertínových sedavých bazénikoch z prírodného kameňa, podobných ako v slávnom tureckom Pamukkale.

14. Socha Krista v Kline

Nad oravskou obcou Klin (okr. Námestovo) nájdete unikát. Je ňou 9,5 metra vysoká socha Krista, ktorá stráži okolitú krajinu. Nie nadarmo toto miesto prezývajú slovenské Rio de Janeiro. Je zatiaľ treťou kópiou slávnej brazílskej sochy na svete.

15. Morské oko

Šperk Vihorlatských vrchov! Morské oko (okr. Sobrance) je tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku, známe najmä pre svoje romantické zátišia a čistú vodu. Platí tu najvyšší 5. stupeň ochrany. Z tohto dôvodu sú všetky vodné aktivity ako rybolov, kúpanie či člnkovanie prísne zakázané. V jeho okolí však nájdete nielen kvalitné stravovanie, ale aj mnohé aktivity pre rodiny s deťmi.

16. Špania Dolina

Prekrásna banícka obec na strednom Slovensku (okr. Banská Bystrica) bola v minulosti preslávená po celej Európe. Nájdete tu zaujímavý banský chodník, neopakovateľné výhľady a čarovnú atmosféru. Všetko na ideálny výlet.

17. Čachtický hrad

Zrúcanina hradu, kde na prelome 16. a 17. storočia bývala krvavá grófka Alžbeta Báthoryová. Prehliadka vás vtiahne do jedného z najzáhadnejších príbehov našej histórie. Z tajomného hradu v Karpatoch je nádherný výhľad na okolité obce Čachtice, ale aj Višňové.

19. Kaštieľ Betliar

Andrássyovský kaštieľ v Betliari (okr. Rožňava) je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným zariadením a zbierkami. Honosná stavba láka návštevníkov z celého sveta.

20. Parná zubačka v Tisovci

Ozubnicová železničná trať Tisovec - Zbojská - Pohronská Polhora (okr. Rimavská Sobota) vznikla v roku 1896, najmä pre potreby hutníckeho priemyslu. Zubačka je dnes technickým unikátom a jediným miestom v Európe, na ktorom si môžete vychutnať dávno zabudnutý zážitok jazdy ozubnicovým parným vlakom na železnici normálneho rozchodu.