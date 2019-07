Znepokojujúci stav prírodnej galérie vo Vyšných Ružbachoch: 101 unikátnych sôch sa rozpadáva

Atrakcia medzinárodného významu nebezpečne chátra.

Galéria sôch vo voľnej prírode vo Vyšných Ružbachoch (ok. Stará Ľubovňa) potrebuje poriadnu finančnú injekciu. Hrozí, že keď sochy jedinečného projektu, ktorý začal vznikať pred desiatkami rokov, nezreštaurujú, tak sa rozpadnú.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V prírodnej galérii, aká u nás inde nie je, sú vystavené sochy umelcov z celého sveta. Tvorili ich z travertínu. Prvý ročník sochárskeho plenéru (maľovanie v prírode) sa konal v roku 1964. „Travertín zvetráva, čo spôsobuje, že sochy sú čoraz viac poškodené. Pred rokmi sa podarilo 5 z nich reštaurovať, ale to je málo,“ vraví Peter Martinek, starosta Vyšných Ružbách. Plenéry sa konali s prestávkami do roku 2011.

„Za tie roky vzniklo 102 sôch, teraz ich máme 101, lebo jedna zmizla,“ pripomenul Martinek, podľa ktorého sa pohybujú náklady na reštauráciu sochy od 1 500 do 5 000 €. „Toľko peňazí nemáme a ani ich nedokážeme získať,“ dodal starosta. Riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková prezradila, že na reštauráciu by bolo treba pol milóna až milión €. „Dali by sa získať, ak by sa areál stal majetkom Prešovského samosprávneho kraja,“ uzavrela riaditeľka.