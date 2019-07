Test práškov na farebnú bielizeň vás prekvapí: Pozrite sa, čo predbehlo značkové výrobky

Periete farebné tričká a stále na nich nachádzate škvrny? Asi nepoužívate vhodný prací prostriedok.

Český spotrebiteľský magazín dTest sa po čase vrátil k práškom na farebnú bielizeň a vyskúšal ich v boji s mejkapom, čokoládou, zmesou blata a trávy či s červeným vínom. Ako tento zápas dopadol?

Taký prací prostriedok, ktorý by si poradil so všetkými typmi škvŕn, asi neexistuje. Každý testovaný výrobok mal tri pokusy, ale ani jeden z nich svojím výkonom neohúril. „Ak sa naozaj chcete zbaviť farebných škvŕn, nespoliehajte na to, že zabuchnutím dvierok od práčky sa stane zázrak. Škvrnám je lepšie vždy pomôcť, napríklad tak, že najprv ich prepláchneme studenou vodou, alebo bielizeň predperieme v rukách,“ tvrdí Vanda Jarošová z magazínu.

Ideálny prášok by mal nielen bielizeň zbaviť škvŕn, ale aj zachovať jej farbu alebo farby. Česi testované výrobky podrobili 20 pracím cyklom a farby to ustáli relatívne bez ťažkostí. „Reálna miera vyblednutia ale, samozrejme, závisí od viacerých faktorov, ako napríklad od počtu praní, mäkkosti vody, teploty pri praní alebo od textilného materiálu,“ dodáva Jarošová.

- škvrny treba likvidovať hneď, kým sú čerstvé

- fľak opláchnite pod prúdom studenej vody, najlepšie z tej strany, z ktorej do látky vnikol

- na postihnuté miesto aplikujte prací gél, tkaninu pretrite rukami a chvíľu nechajte pôsobiť

- látku znova vyplákajte a dajte oprať

Ako oprať:

Krv

- čerstvá krv sa dá úplne vymyť studenou vodou

- pomôže sóda (na pranie či kryštalická) alebo peroxid vodíka

Lepidlo, žuvačka

- látku vložte do mrazničky, alebo na ňu aplikujte ľad či studenú vodu

- keď povrch stvrdne, odlúpete ho

Červené víno

- postihnuté miesto zasypte soľou

- soľ vytiahne vlhkosť aj s farbou

Zašlé goliere

- skúste šampón na mastné vlasy

- golier navlhčite, pretrite šampónom a potom vyperte

Čarbanice

- možno odstrániť lakom na vlasy

- textíliu postriekajte a osušte obrúskom, potom vyperte