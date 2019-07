Z krásy Stredosloveniek onemiete: Zistíte, z akého mesta sú Zuzka a Miška, budete sa tam chcieť presťahovať!

Súboj medzi Východniarkami a Západniarkami v Miss leta sme už zverejnili. V súťaži však majú ešte bohatšie zastúpenie krásky zo stredného Slovenska.

Na strednom Slovensku máme zrejme kvalitný vzduch aj slniečko, ako inak by tam mohli vyrásť takéto nádherné dievčatá? Zvodné okále, šťavnaté pery a telá bohýň! To na strednom Slovensku uvidíte na každom kroku.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Vieme, že na Slovensku je tých krásnych dievčat ešte viac, než máme v galérii Miss leta 2019. Preto by mali konečne nabrať odvahu, lebo čas na registráciu sa kráti. Vyhrať môžeš množstvo lákavých cien. Snáď si nenecháš ujsť príležitosť zabojovať o postup do semifinále Miss Universe.

Ak si vyberieš svoju favoritku a budeš jej posielať sms alebo online hlasy, automaticky sa dostávaš do žrebovania o hodnotné ceny. O dôvod viac, prečo venovať pozornosť nádherným slečnám.

Vanesa Drábová, 18 rokov, Žilina

Otvoriť galériu Vanesa Drábová, 18 rokov, Žilina. Zdroj: anc

Želka Macuľová, 28 rokov, Beňuš

Otvoriť galériu Želka Macuľová, 28 rokov, Beňuš. Zdroj: anc

Lucia Zúbeková, 18 rokov, Banská Bystrica

Otvoriť galériu Lucia Zúbeková, 18 rokov, Banská Bystrica. Zdroj: anc

Zuzana Ďuríková, 18 rokov, Veľký Krtíš

Otvoriť galériu Zuzana Ďuríková, 18 rokov, Veľký Krtíš. Zdroj: anc

Michaela Schmidtová, 21 rokov, Veľký Krtíš

Otvoriť galériu Michaela Schmidtová, 21 rokov, Veľký Krtíš. Zdroj: anc

Čo získa víťazka Miss Leta 2019

- prestížny titul Miss leta 2019

- auto SEAT ARONA na pol roka od spoločnosti Autoprofit s. r. o.

- pobyt pre 2 osoby v Turecku od Happy Travel

- korunku a šperky značky LEFERTY

- nákupné poukážky do FAnn parfumérie

- nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk

- dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON

- modelingový book od profesionálneho fotografa

Odmeníme aj hlasujúcich

Traja výhercovia v online a traja výhercovia v sms hlasovaní získavajú:

• nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk

v hodnote od 50 – 250 €

• nákupné poukážky do siete predajní

FAnn parfumérií v hodnote od 50 – 200 €

• dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 €

Z Miss leta na Miss Universe

Po ukončení hlasovania agentúra IN Agency, ktorá organizuje súťaž Miss Universe SR, v zastúpení riaditeľkou súťaže Miss Universe SR Silviou Lakatošovou, vyberie jednu súťažiacu, ktorá získa postup do semifinále Miss Universe 2020. „Som rada, že čitatelia, ale aj zástupcovia médií z Nového Času, nám budú pomáhať pri výbere víťazky a hlavne sa teším, že sa budem môcť zúčastniť akcie Miss leto. To má veľký potenciál a prepojenie na Miss Universe, lebo už teraz viem, že nejaká kočka postúpi do semifinále na ďalší ročník,“ povedala Silvia Lakatošová (45).