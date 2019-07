Silvia Kucherenko má v Miss leta poriadnu konkurenciu: O slovenských barbinách sa bude chlapom aj snívať!

Do Miss leta 2019 sa prihlásili rôznorodé dievčatá. Niektoré sa radšej fotia bez make upu, iné sú dokonalo nalíčené, už keď vstanú z postele. V tohtoročnej súťaži sme natrafili aj na 4 barbiny, ktoré sú fanúšičkami rôznych vylepšení.

Nielen Silvia Kucherenko sa pýši vyplastikovanou postavičkou a tvárou. Na Slovensku je viacero báb, ktoré sa neboja dať si na sebe čo to vylepšiť. Napichané pery a umelé prsia sa pomaly stávajú už len vstupnou a základnou výbavou do sveta živých barbin.

Každý investuje peniaze inam a pokiaľ sú s tým samotné dievčatá spokojné, nie je na tom absolútne nič zlé. Aj na Slovensku si nájdu určite množstvo fanúšikov z radov mužov, ktorí ich "tunning" ocenia.

V galérii prihlásených dievčat do Miss leta 2019 však nájdete krásu každého druhu. Brunetky, blondínky, prirodzené, operované, štíhle, vyšportované či s krivkami. Ak si chcete prezrieť všetky súťažiace a pohladiť si dušu, kliknite >>SEM<<.

Stále máš čas prihlásiť sa do Miss leta 2019. Do súťaže sa môžeš registrovať až do 22.8.2019 a ak vyberieš svoje čo najkrajšie fotky, určite nebudeš mať núdzu o hlasy. Nezabudni, že nehráš len o titul Miss leta 2019 ale aj o skvelé ceny. Okrem toho, práve teba si môže vybrať Lakatošová do semifinále Miss Universe.

Natália Hodusová, 22 rokov, Partizánske

Otvoriť galériu Natália Hodusová, 22 rokov, Partizánske. Zdroj: anc

Monika Konôpková, 28 rokov, Krupina

Otvoriť galériu Monika Konôpková, 28 rokov, Krupina. Zdroj: anc

Karin Honzová, 21 rokov, Trnava

Otvoriť galériu Karin Honzová, 21 rokov, Trnava. Zdroj: anc

Nikoleta Mikusová, 20 rokov, Nová Dubnica

Otvoriť galériu Nikoleta Mikusová, 20 rokov, Nová Dubnica. Zdroj: anc

Dôležité dátumy

- začiatok súťaže: 17. 6. 2019

- lehota na registráciu: do 22. 8. 2019

- prvé kolo hlasovania: 17. 6. - 22. 8. 2019

- druhé kolo hlasovania: 2. 9. - 18. 9. 2019

- vyhlásenie Miss Selfie a Miss Bikiny: 23. 8. 2019

- sústredenie: 4. 9. - 7. 9. 2019

- vyhlásenie 3 víťaziek: 19. 9. 2019

Čo získa víťazka Miss leta 2019

- prestížny titul Miss leta 2019

- auto SEAT ARONA na pol roka od Autoprofit, s. r. o.

- pobyt pre 2 osoby v Turecku od Happy Travel

- korunku a šperky značky LEFERTY

- nákupné poukážky do FAnn parfumérie

- nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk

- dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON

- modelingový book od profesionálneho fotografa

Ako sa prihlásiť

- máš od 15 do 28 rokov

- vyberieš svoje najlepšie fotky

- registruješ sa na www.missleta.sk

- súťaží sa vo dvoch kategóriách: Miss Selfie a Miss Bikiny

- prihlásiš sa do jednej alebo do oboch kategórií súčasne