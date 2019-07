Volejbalistky sa bavia pred ME: Polovica repre je v Miss leta!

Do obľúbenej letnej súťaže Miss leta sa prihlásila trojica volejbalových reprezentantiek Slovenska! Vyšportované krásky priznali, že účasť v súťaži sympatií berú sčasti ako zábavu aj recesiu. Vrchol volejbalovej sezóny ich čaká v auguste, keď od 23. augusta odohrajú v Bratislave základnú D-skupinu majstrovstiev Európy proti Rusku, Nemecku, Bielorusku, Španielsku a Švajčiarsku.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Barbora Koseková (24) - nahrávačka

Klub: Békéscaba (Maď.)

„Sama by som nenašla odvahu prihlásiť sa, bolo to spoločné rozhodnutie - viac-menej pre zábavu," prezradila Barbora, ktorá už má za sebou dovolenku na Balatone a na Slovensku. „Po troch týždňoch oddychu sa nám v nedeľu začína v Poprade reprezentačné sústredenie pred majstrovstvami Európy! Držte nám palce v Miss leta aj na turnaji."

Karin Palgutová (26) - smečiarka Klub: Quimper Volley 29 (Fr.)

„V živote som sa na žiadnej súťaži okrem športových nezúčastnila, beriem to ako zábavu. Úspech v Miss leta by ma, samozrejme, potešil, ale ešte viac víťazstvá nášho tímu na európskom šampionáte vo volejbale. Chceme sa dostať do osemfinále,“ povedala nám Karin, ktorá práve s rodičmi a bratom dovolenkovala v Grécku.

Nikola Radosová (27) - smečiarka

Klub: SC Drážďany

„Do Miss leta sme sa prihlásili aj so spoluhráčkami. Chceme upriamiť pozornosť na blížiace sa ME a fanúšikom ukázať, že sa v každom prípade budú mať na čo pozerať! V prvom rade na dobrý volejbal, ale myslíme si, že aj tí, ktorí ešte nie sú veľkí volejbaloví fanúšikovia, si prídu na svoje a objavia krásu tohto športu.“

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Viac o Miss leta nájdete na www.cas.sk/miss-leta/