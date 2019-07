Veľký súboj východniarok so západniarkami, ktoré sú krajšie? Pozrite si fotogalériu, budete sa ťažko rozhodovať!

Miss leta 2019 je v polovici. Stále máš však čas prihlásiť sa a ukázať Slovensku, že práve ty si zaslúžiš titul kráľovnej krásy.

V najkrajšej súťaži leta máme prihlásené dievčatá z rôznych kútov Slovenska. Tentokrát sme do galérie vybrali reprezentantky východu a západu, aby pred vašimi očami viedli súboj krásy. Garantujeme vám, že rozhodovanie bude ťažké.

Už teraz sa je na čo pozerať, a to sme len v polovici súťaže. Každý deň do Miss leta 2019 pribudne niekoľko nových krásnych tvárí. Tvoja tam však veľmi chýba. Ešte stále máš čas zabojovať o skvelé ceny, titul Miss leta 2019 a tiež postup do semifinále Miss Universe.

Luxusné ceny však čakajú aj na hlasujúcich. Preto si nažhavte prsty na posielanie sms alebo online hlasov, hneď potom, čo si vyberiete svoju favoritku.

Západniarky

Natália Bittová, 27 rokov, Trenčín

Sabína Galbavá, 19 rokov, Bratislava

Michaela Anová, 28 rokov, Bánovce nad Bebravou

Nikol Štrbová, 18 rokov, Skalica

Východniarky

Kristína Purdešová, 17 rokov, Bardejov

Lukrécia Lecáková, 19 rokov, Vranov nad Topľou

Dominika Magurová, 18 rokov, Sabinov

Terézia Sivčová, 18 rokov, Snina

Odmeníme aj hlasujúcich

Traja výhercovia v online a traja výhercovia v sms hlasovaní získavajú:

• nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk

v hodnote od 50 – 250 €

• nákupné poukážky do siete predajní

FAnn parfumérií v hodnote od 50 – 200 €

• dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 €

Čo získa víťazka Miss Leta 2019

- prestížny titul Miss leta 2019

- auto SEAT ARONA na pol roka od spoločnosti Autoprofit s. r. o.

- pobyt pre 2 osoby v Turecku od Happy Travel

- korunku a šperky značky LEFERTY

- nákupné poukážky do FAnn parfumérie

- nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk

- dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON

- modelingový book od profesionálneho fotografa

Z Miss leta na Miss Universe

Po ukončení hlasovania agentúra IN Agency, ktorá organizuje súťaž Miss Universe SR, v zastúpení riaditeľkou súťaže Miss Universe SR Silviou Lakatošovou, vyberie jednu súťažiacu, ktorá získa postup do semifinále Miss Universe 2020. „Som rada, že čitatelia, ale aj zástupcovia médií z Nového Času, nám budú pomáhať pri výbere víťazky a hlavne sa teším, že sa budem môcť zúčastniť akcie Miss leto. To má veľký potenciál a prepojenie na Miss Universe, lebo už teraz viem, že nejaká kočka postúpi do semifinále na ďalší ročník,“ povedala Silvia Lakatošová (45).