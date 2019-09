Firma budúcnosti na východnom Slovensku: V tomto meste má vzniknúť výroba eko riadu!

Spoločnosť Print Cup s.r.o. so sídlom v obci Kružľov (okres Bardejov) plánuje uviesť do prevádzky výrobu biologicky rozložiteľných potravinárskych obalov.

Má ísť o prvý podnik tohto druhu na Slovensku. Podobné obaly sa v súčasnosti dovážajú iba zo zahraničia. Prevádzka vzniká vo Svidníku a vytvorených má byť minimálne 20 pracovných miest. Ako agentúru SITA informoval konateľ spoločnosti Vladimír Ducár, predmetom navrhovanej činnosti je výroba papierových pohárov a slamiek určených pre potraviny.

„Myšlienka vznikla z toho, že už dlhodobo sa rozprávalo o zákaze plastových výrobkov na jednorazové použitie. Ide teda o reakciu na prijaté obmedzenia,“ vysvetlil Ducár. Podľa zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) ide o novú činnosť, umiestnenú v existujúcej nehnuteľnosti vo Svidníku.Dôvodom na investíciu v tomto meste je podľa Ducára existencia vyhovujúcich priestorov, ktoré nevyžadujú stavebné úpravy a disponujú všetkými potrebnými sieťami. Spoločnosť vďaka tomu môže znížiť svoje investičné náklady potrebné na začatie plánovanej výroby. Tie sú plánované na 800-tisíc eur. „Technické riešenie zámeru nevyžaduje stavebné úpravy prenajatých prevádzkových priestorov. V rámci realizácie zámeru budú do existujúcich priestorov nainštalované nové stroje a zariadenia,“ uvádza sa v zámere.Na výrobu plastových obalov má byť pritom použitých zhruba 200 ton papiera ročne. Odbyt výrobkov bude zabezpečený podľa konateľa prostredníctvom obchodných sietí, veľkoobchodných reťazcov a skladov nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch. V podniku má vzniknúť minimálne 20 pracovných miest, z ktorých aspoň polovica bude obsadená ženami.S jej spustením v súčasnosti ešte čakáme na vyjadrenia rôznych inštitúcií. Niektoré vyjadrenia nám už prišli, ale spustiť prevádzku môžeme až po ich kompletnom získaní. Malo by sa tak stať v najbližších mesiacoch,“ dodal pre agentúru SITA Ducár.Mesto Svidník bližšie informácie o zámere investora nemá, ako ale uviedla PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, radnica víta investorské aktivity v regióne. „Týka sa to samozrejme aj investora v oblasti výroby eko riadu,“ uviedla pre agentúru SITA Tchirová.