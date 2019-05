Odevné závody v Svidníku končia po 62 rokoch: Bývalá zamestnankyňa Anna prehovorila o ťažkej práci v podniku

Podnik, ktorý je neodmysliteľne spätý so svidníckym regióne, zatvára svoje brány. Odevné závody prepúšťajú takmer všetkých zamestnancov.

V podniku, ktorý nepretržite fungoval 62 rokov a kedysi v ňom pracovali tisícky ľudí, sa už odevy vyrábať nebudú. V poslednom čase ho vlastnili Taliani, ktorí výrobu definitívne zabalili a presunuli do Srbska.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Podnik otvorili v roku 1957 pod názvom Odevné závody kapitána Nálepku (OZKN). O tri roky pre postavili novú budovu, na ktorej otvorení bol aj najznámejší normalizátor v ČSSR Vasiľ Biľak. V podniku desaťročia pracovala Anna Timaníková (69). „Súcitím s tými ľuďmi. Odpracovala som tam 43 rokov. Je to veľmi ťažká práca. Za minimálnu mzdu sa robilo na 110 %. Disciplína mi neprekážala, ale za takú ťažkú prácu by si ľudia zaslúžili oveľa viac peňazí,” povedala dlhoročná pracovníčka.

Má pocit, že za socializmu bolo toto zamestnanie v pomere platov a cien lepšie ohodnotené. “Robiť sa však muselo stále. To bola pásová výroba. Muselo sa robiť bez ohľadu nato, či tam bol vedúci, alebo nie, inak by sa výroba zastavila,” pripomenula žena, ktorá do OZKN nastúpila v roku 1968 a ešte predtým tri roky navštevovala učilište, kde ju pripravovali na túto prácu. “Nikdy v živote by ma nenapadlo, že to raz môže krachnúť,” poznamenala dnes už dôchodkyňa.

Šičkám vo výpovedi prišli poradiť odborári. “V podniku zostalo už len 31 zamestnancov, ktorí dostávajú výpoveď od 1. júla. Budú to buď dvoj, alebo trojmesačné výpovedné lehoty. Poradil som im, aké majú nároky. Taliansky zamestnávateľ podľa nás zarobil vo Svidníku veľmi slušne,” uviedol krajský šéf OZ Kovo, Jozef Balica.

Podľa primátorky mesta, Marcely Ivančovej, sa pre ženy črtá riešenie. "Objavil sa nový nemecký investor. Ten je ochotný okamžite zamestnať 40 žien a postupne by tam malo robiť až 150 ľudí “Nikoho prepúšťanie neteší. Na druhej strane by to bolo len predlžovanie agónie. Prichádzajú Nemci a máme dvoch nových záujemcov o investovanie v odevnom priemysle. Nakoniec sa môže stať, že nebudeme mať dostatok pracovnej sily,” uzavrela primátorka.

Sľubujú robotu 50 ľuďom

Pierco Bucalo, konateľ Facis spa Miláno

- V súčastnosti prebieha reštrukturalizácia našej skupiny na Slovensku a v Bulharsku. Závod ICA v SR by sa v novom priemyselnom pláne našej skupiny mal stať súčasťou logistického skladu. „Transformácia začne v januári 2020 a už v marci 2020 predpokladáme zamestnať 50 ľudí na zaškolenie pre nový produkt. Chcel by som zdôrazniť, že spoločnosť ICA s.r.o bude naďalej fungovať. Prepustení budú robotníci fakticky budú prepustení robotníci, ale časť pracovníkov zostane ako administratívny personál.