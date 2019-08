Šičkám zo Svidníka dlhuje bývalý zamestnávateľ 200 000 €! Milka je zúfalá: Po 40 rokoch driny som na dlažbe

Dlhoročným skúseným šičkám zo Svidníka ostali len oči pre plač.

Taliansky majiteľ tradičných odevných závodov nielenže zrušil podnik, ktorý fungoval desaťročia, ale ani nevyplatil to, čo šičkám podľa zákona prináleží. Zúfalé ženy sa rozhodli, že to nenechajú len tak. Jednou z nich je Milka Kasardová (58), ktorej chýbajú do dôchodku štyri roky.

Vyše sto pracovníkov malo ešte v júli dostať odstupné a poslednú výplatu. Namiesto toho im na účte cinklo biednych 215,95 €. Mnohí pracovali vo svidníckych odevných závodoch takmer celý svoj život. Milka Kasardová tu poctivo šila takmer 40 rokov. Teraz dostala výpoveď a ešte sa aj musí biť o to, na čo má zákonný nárok.

„Skončila som priemyslovku v Trenčíne, ale vo Svidníku nám dali byt, tak som podpísala zmluvu a zahrabala sa tu na celý život. Mám viac ako štyri roky do dôchodku a ostala som na dlažbe, to nie je normálne,” vraví nešťastná žena, ktorej manžel je už dôchodca s penziou 430 €.

„Ani keď som chodila do roboty, sme si nedokázali ušetriť, veď nám platili len minimálnu mzdu, takže sme žili z ruky do úst. Ale júl bol zúfalý. Len nájomné za byt platíme 180 €, k tomu prirátajte elektrinu a plyn, potraviny a ďalšie základné životné potreby. Zistíte, že vám nezostane nič a teraz sme dokonca v mínuse,” vraví nešťastná žena, ktorej zamestnávateľ dlhuje ďalšie vyše dve stovky na výplate a približne 1 200 € na odstupnom. Hľadá si prácu u iného podnikateľa, ktorý sa tiež venuje šitiu. Keby mala čakať na podporu, tak ju dostane najskôr v septembri.

Dlžoby 200 000 €

Milke Kasardovej aj ostatným pracovníkom odevných závodov neostáva nič iné, ako podniknúť právne kroky, aby sa dostali k svojim peniazom. Spojili sa a zastupujú ich odbory. „Problém sa týka približne 130 ľudí. Zamestnávateľ nechal dlžoby vo výške viac ako 200.000 €.

Je to neprijateľné, pretože zamestnanci dostali po 215 € na výplatu,“ povedal šéf OZ KOVO na východe Jozef Balica a dodal: „Podáme podnet na inšpektorát práce, aj na políciu a pripravujeme predžalobnú výzvu i žalobu na súd pre nevyplatenia miezd. Pre zamestnancov sme zriadili nonstop telefónnu linku.“

Náklady milkinej rodiny na mesiac:

Nájomné: 180 €

Elektrina a plyn, tv: 70 €

Telefóny a internet: 45 €

Potraviny: 350 €

Drogéria a hygiena: 50 €

Spolu: 695 €

posledná výplata:

Spolu s mužovou penziou: 646 €

Sú v strate: - 49 €