Ružinovčanka Jana roky navštevuje Štrkovec, jej slová vami pohnú: Zomrela najznámejšia mama labuť pre TOTO?

Labute sleduje už 15 rokov! Po tom, čo na Štrkoveckom jazere uhynula krásna labuť, mnohí sa pýtajú, prečo sa to stalo.

Do redakcie sa nám ozvala čitateľka Jana Miklovičová (72), ktorá si život labutej rodinky všíma už nejeden rok, keďže pri jazere rada trávi voľný čas. Poukázala na to, že mnohí ľudia, ktorí prídu labute nakŕmiť so svojimi deťmi ani nevedia, že im vlastne vôbec nepomáhajú. Nesprávne zvoleným krmivom môžu týmto nádherným vtákom dokonca ublížiť.

Keďže má Ružinovčanka Jana Miklovičová pozitívny vzťah k prírode a záleží jej na všetkých živých tvoroch, upozorňuje na to, že ľudia vedia o labutiach pomerne málo. Najväčšie vodné vtáky sú pre ňu dominantou jazera, a keďže ich sleduje už pätnásť rokov, smrť labutej samičky ju spolu s ďalšími milovníkmi prírody prekvapila.

Zvláštnosťou je aj to, že hoci labutí pár vždy vyviedol mladé, tie sa už nikdy nevrátili. „Ostatné roky sme sledovali labute, ako hniezdili na ostrovčeku, ktorý bol dva roky plávajúci. Nemal ho kto opraviť,“ povedala Jana. Nakoniec sa však Mestská časť Ružinov rozhodla, že ostrovček upevní na vlastné náklady aj keď im nepatrí, no zabudli na povrch. „Nebola tam húština a preto hniezdila labuť tento rok na brehu. Svietila tam krásna biela na čiernom pozadí, lebo ešte nič nebolo dorastené. Bola raritou pre deti i pre dospelých, takže všetka česť, že vysedela mláďatá a vyviedla ich,“ skonštatovala Jana.

Krásna labuť však týždeň po vyvedení mláďat zomrela, údajne preto, lebo chcela zožrať plastový vrchnák alebo kus igelitu a zadusila sa. „Labute sú tu, ako som hovorila, niekoľko rokov a vrchnáky aj igelitové vrecká nie sú novinkou. Moja domnienka je, že z toho hniezdenia bola vystresovaná,“ zamýšľa sa Jana. Podľa nej treba zabezpečiť lepšiu edukáciu ľudí, o čo sa najprv snažili dobrovoľníci a k jazeru dali aspoň tabuľku s textom, že labute kŕmiť netreba. Neskôr tak urobila aj Mestská časť Ružinov.

Jana poukazuje aj na to, že labute majú potravy dosť. „Keď už niekto chce, mal by im priniesť kukuricu, to im neurobí zle. Niekedy je ťažko usmerňovať ľudí, lebo nechcú zobrať atrakciu deťom a potom nadávajú nám, ktorí ich na to upozorňujeme. Keby sa o to niekto kompetentný staral, tak máme oporu. Ak sa budeme starať o to len my, dobrovoľníci, ktorí tiež všetko nevieme, opäť to nemusí dopadnúť dobre,“ uzavrela Jana.

Labuť veľká

- váha 15 - 23 kg

- dĺžka vyše 180 cm vrátane krku

- v 3. až 4. roku života vytvárajú labute trvalé páry