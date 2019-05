Krásnu labuť udusil plast, zostali po nej mláďatká: O polosiroty sa stará ich tatko

Zostali bez najvzácnejšej bytosti. Po tom, ako sa labutia mama udusila kúskom plastu, ktorý niekto nechal na brehu Štrkoveckého jazera, medzi obyvateľmi sa rozvírili vášne.

„Škaredé káčatká“ prišli o mamu, ale oporu našťastie našli v otcovi. Ten sa o ne príkladne stará a zodpovedne sa s nimi plaví po vodnej hladine. Nový Čas zistil, či sa samec dokáže o mláďatá postarať plnohodnotne.

Krásy prírodnej scenérie na Štrkoveckom jazere v Bratislave si vychutnávajú najmä rodiny s deťmi. Z brehu sa doteraz mohli kochať aj na krásnom labuťom páriku s mláďatkami. Ich šťastie však netrvalo dlho, pretože vtáčia mama doplatila na bezohľadnosť okolia, keď sa udusila kúskom plastu pohodeným na brehu jazera.

Na situáciu okamžite zareagoval starosta Ružinova, ktorý prišiel s opatreniami.vyjadril sa Martin Chren. Dodal, že týmto spôsobom chce mesto aj zvyšovať intenzitu čistenia. Podľa neho však majú situáciu vo vlastnej réžii Bratislavčania. „Nedokážeme ustrážiť každé jednu zahodenú lízanku, slamku alebo štopeľ z fľaše.povedal Chren. Nešťastie ho dojalo až natoľko, že chodí neúplnú vtáčiu rodinku kontrolovať.

Starostlivosť otca nie je obvyklá

Miroslav Saniga, Ústav ekológie lesa SAV

- Samček sa dokáže sa postarať o mláďatá, pretože tie sa kŕmia samé. Pokiaľ sú s otcom, tak by to mali zvládnuť, ale nie je to zaručené. Dokáže s nimi chodiť, aj ich vodiť. Vždy je lepšie, ak sú na to dvaja, pretože sú tam predátory, ktoré útočia na mláďatá a nemusí ich už ustrážiť. Môže teraz smútiť, keď ju nemá, pretože labute sú na seba naviazané. Vedie to k depresii. Verím, že to dobre dopadne a že sa dostanú do života.

Správajte sa ekologicky

snažte sa používať čo najmenej jednorazových plastových pomôcok

zadovážte si opakovane naplniteľnú fľašu

nákupné tašky používajt opakovane

tyčinky do uší sa vyrábajú aj papierové alebo bambusové

slamky do nápojov v skutočnosti nepotrebujete

kávu z automatu v práci si môžete dať aj do klasického pohára

zaobstarajte si plátenné vrecúška na nákup zeleniny a ovocia

hubku na riad nahraďte lufou, je 100% prírodná a rozložiteľná

na výlety do prírody si vždy vezmite aj vrecko na odpad

Prečo si plasty mýlia s potravou?

Aby sme chápali, prečo zvieratá plastový odpad žerú, je nutné si uvedomiť dôvod, prečo si ho zamieňajú s potravou. Mnohé priťahujú plasty vôňou. Chemická zlúčenina v plastoch dokáže za určitých okolností voňať ako jedlo. Igelitové tašky môžu vyzerať ako medúzy a malé plastové guľôčky ako ikry. V podstate akýkoľvek odpad, plastový aj neplastový, si môže niektoré zviera pomýliť s potravou. Je stále dôležitejšie správať sa k prírode tak, aby sme jej neškodili.