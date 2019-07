Jednu vec robíte na jazere bežne aj vy, netušíte, že je to zlé: TÝMTO môžete mláďatkam ublížiť!

Venujú im maximálnu pozornosť. Príbeh labutej rodinky zo Štrkoveckého jazera dojal stovky Bratislavčanov.

Na internete každý deň pribúdajú novinky a fotografie labutieho otca, ktorý sa zodpovedne stará o svoje ratolesti. Napriek tomu, že ich mama zahynula po tom, čo zjedla plastový odpad, stále sa nájdu bezohľadní a nezodpovední ľudia, ktorí im škodia tým, že v okolí jazera rozhadzujú odpadky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Stránku na sociálnej sieti s názvom Štrkovecké jazero sledujú už viac ako tri tisícky ľudí. Osud labutej rodinky, ktorá najprv prišla o matku a neskôr aj o jedno z mláďat, nie je obyvateľom hlavného mesta ľahostajný. Po tom, ako sa samica otrávila plastovým odpadom, prevzal starostlivosť o vtáčatká obetavý samec.

Z troch rozkošných mláďatiek však prežili len dve a chvíľu sa zdalo, že hlava rodiny smútok za chýbajúcimi členmi nezvládne. Po dlhých dňoch útrap sa však zdá, že sa vystrábil a nekompletná rodina už prekonala najhoršie obdobie. Rozkošní súrodenci Luna a Pipo, ako ich nazvali miestni, utešene rastú a tešia sa z krásneho jazera vďaka ľuďom, ktorí ho čistia. Stále sa však nájdu nezodpovední, ktorí na brehoch rozhadzujú plastové smeti.

Nebezpečné je aj pečivo

„Som smutná, našla som labute, ako jedia odpadky. Stupidita ľudí nemá hranice. Boli tu mafinky s papierom v igelite hodené k vode. Samozrejme, že im to vonia a chcú to jesť, ale jedia to aj s obalom, a to je najnebezpečnejšie!“ upozorňuje správkyňa stránky, ktorá rodinku navštevuje každý deň a dáva pozor, aby sa nestalo ďalšie nešťastie. Podľa nej okrem odpadkov je pre labute nebezpečné aj pečivo, ktoré im môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy.

Ak ste zvyknutí na to, že k jazeru chodievate s deťmi kŕmiť vodné vtáky pečivom, skutočne by ste si to mali rozmyslieť. Existujú aj vhodnejšie alternatívy, čo im môžete ponúknuť. Napríklad zelený šalát, či čisté ovsené vločky. "Pečivo je pre vtáky nevhodnou a na živiny veľmi chudobnou alternatívou stravy obzvlášť nebezpečnou pre mláďatá. Ich krídla pri pravidelnom príjme pečiva môžu zostať zakrpatené. Takzvané anjelské krídla sú dôsledkom avitaminózy," upozornil ornitológ Radovan Jambor.