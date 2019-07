Nekonečné finále ako na hojdačke: Fenomenálny Djokovič ovládol Wimbledon

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal piatykrát v kariére víťazom wimbledonskej dvojhry a získal 16. grandslamový titul.

Najvyššie nasadený obhajca trofeje zdolal v najdlhšom finále v histórii turnajovú dvojku Švajčiara Rogera Federera po päťsetovej bitke 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3). V rozhodujúcom dejstve odvrátil za stavu 7:8 pri podaní súpera dva mečbaly. "Nole" je prvý tridsiatnik, ktorý dokázal triumfovať na tráve All England Clubu dvakrát za sebou.

Bolo to najdlhšie finále v histórii Wimbledonu, trvalo bez 5 minút 5 hodín.

Vo vyrovnanej bitke už bezmála 38-ročný Federer neochvejnou bojovnosťou zvrátil nepriaznivý vývoj zo stavu 0:1 aj 1:2 na sety a v rozhodujúcom piatom dejstve otočil z 2:4 a neskôr bol dvakrát dve loptičky od prehry. Svojho tradičného rivala brejkol na 8:7 a potom mal aj dva mečbaly, Djokovič však oba odvrátil. Napokon sa hral tzv. neskorý tajbrejk za stavu 12:12 a v ňom sa Djokovič víťazným bekhendom po čiare dostal k trom mečbalom. Federer mu ho chybou premenil. Kedysi jej chýbalo sebavedomie, teraz vyškolila Serenu: Halepová si užíva životný triumf

Tridsaťdvaročný zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu sa v 25. finále na turnajoch "veľkej štvorky" dočkal šestnásteho titulu. Čoskoro 38-ročný Federer nepridal k rekordným ôsmim wimbledonským titulom deviaty a celkovo dvadsiaty prvý na štyroch grandslamových vrcholoch.

Súboj titanov či hrajúcich legiend ovládol mladší z oboch aktérov, ktorí sa stretli vo finále Wimbledonu už po tretí raz. Djokovič zdolal Federera aj v oboch predchádzajúcich finálových súbojoch v rokoch 2014 a 2015, vtedy išlo o štvorsetovú, resp. päťsetovú bitku. Na dominantnosť týchto dvoch hráčov na londýnskej tráve poukazuje fakt, že len dvakrát od roku 2003 sa stalo, že ani jeden z nich nepostúpil do finále. Svetová jednotka aktuálne vylepšila zápasovú bilanciu nad trojkou 26:22 a na tráve 3:1. Kuzminová ako ste ju ešte nevideli: Nasťa ukázala postavu v plavkách

Djokovič získal štvrtý grandslamový titul po dovŕšení tridsiatky, čo sa pred ním podarilo iba triu Federer, Rafael Nadal a Rod Laver. Federer sa vo veku 37 rokov a 340 dní nestal najstarším víťazom na tzv. Majors v otvorenej ére tenisu. Federer napriek tomu tento rok utvoril jeden historický rekord v All England Clube. Ako prvý dosiahol stovku víťazných zápasov na jednom grandslamovom turnaji. Momentálne ich má na konte 101.

V prvom sete sa Novak Djokovič nedostal ani k jedinému brejkbalu, napriek tomu ho získal v tajbrejku. Federer nezvládol jeho koncovku, keď po dosiahnutí výhodného stavu 5:3 už nezískal ani jeden bod. V druhom sete však starší z oboch finalistov využil menšiu dekoncentráciu súpera v úvode a ušiel mu na 4:0. Až potom získal srbský tenista prvý gem, ale potom tretíkrát neudržal svoje podanie a set prehral hladko 1:6.

V treťom dejstve si obaja tenisti strážili svoje podanie. V desiatom geme sa Federer za stavu 5:4 pri servise Djokoviča dostal k setbalu, ale potom zahral z bekhendu do siete. Muselo sa druhýkrát do tajbrejku a ten vyšiel lepšie Srbovi. Djokovič sa vzdialil na 3:0 a neskôr aj 5:1, keď sústredenou hrou do bekhendu Federera doslova vyhnal z kurtu. Federer sa ešte dotiahol na 4:5, ale potom urobil ľahkú chybu z bekhendu a Djokovič si už záver postrážil pri svojom podaní. Vo štvrtom sete zasiahol Djokoviča útlm v piatom geme a po tretí raz v zápase prišiel o podanie. Federer sa vzápätí čistou hrou posunul na 4:2 a neskôr aj na 5:2. Rozhodnuté však nebolo. Srbský tenista sa konečne prvýkrát v zápase dostal k prvým dvom brejkbalom a ten druhý aj využil. Znížil ešte aj na 4:5, ale potom si už Federer pri svojom podaní nenechal ujsť šancu doviesť zápas do piateho setu.

V rozhodujúcom sete Srb viedol 2:1 a mal tri brejkové možnosti pri podaní súpera. Federer všetky majstrovsky odvrátil. Za stavu 3:2 sa situácia s dvoma brejkbalmi a ten druhý už Djokovič skvelým obhodením premenil - 4:2. Zďaleka nebolo rozhodnuté. Federer kontroval rebrejkom a dotiahol sa na 4:4. Za stavu 5:4 bol Djokovič dve loptičky od víťazstva, ale Federer sa z toho "vyhrabal" a vyrovnal na 5:5. Aj za stavu 6:5 chýbali srbském hráčovi dva fiftíny, ale ani na druhý pokus nedokráčal k mečbalu. Húževnatý Federer si v pätnástom geme vynútil brejk na 8:7 a za obrovského ohlasu publika sa dostal k dvom mečbalom. Ani jeden však nepremenil, pri druhom ponúkol jeho súper svetové obhodenie.Obaja veľkí súperi si potom držali podanie, hoci za stavu 12:11 musel Srb odvrátiť dva brejkbaly Švajčiara. Federer potom vyrovnal na 12:12 a na rad prišla novinka, tzv. neskorý tajbrejk v piatom sete. V ňom sa Srb dostal do trháku na 4:1 a 6:3 a to už bolo rozhodujúce. Srb premenil svoj prvý mečbal po chybe Švajčiara.

Dvojhra mužov - finále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Roger Federer (Švaj.-2) 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3)

Prehľad grandslamových titulov Novaka Djokoviča (16):

Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019)

Roland Garros (2016)

Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019)

US Open (2011, 2015, 2018)

Prehľad najúspešnejších hráčov na grandslamových turnajoch:

Roger Federer (Švaj.) 20 titulov

Rafael Nadal (Šp.) 18

Novak Djokovič (Srb.) 16

Pete Sampras (USA) 14

Roy Emerson (Aus.) 12

Rod Laver (USA) a Björn Borg (Švéd.) po 11

Bill Tilden (USA) 10