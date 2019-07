Slováci môžu očakávať viac informácií o úsporách v II. pilieri: Čo sa po novom dozviete z výpisu?

Sporíte si na penziu, ale nevyznáte sa vo výpisoch, ktoré vám dôchodková správcovská spoločnosť posiela? V budúcnosti by ste sa v tom mohli orientovať lepšie, dokonca by ste mohli mať akú-takú predstavu o výške renty z druhého piliera. Parlament v júni prijal zákon, ktorý rozširuje okruh poskytovaných informácií. Čo sa zmení?

Nový výpis bude obsahovať viac užitočných informácií. Prečítate si, kedy by ste mohli ísť do penzie a koľko eur by ste v tom čase mohli mať na účte, teda na aký vysoký dôchodok ste si nasporili. „Ľudia v súčasnosti nemajú relevantné informácie o ich budúcom zabezpečení na dôchodok, ak sa o ne nezaujímajú a aktívne ich nevyhľadávajú,“ tvrdí minister práce Ján Richter.

Táto časť zákona bude účinná od januára 2021. Dôchodkové správcovské spoločnosti musia nájsť spôsob, ako vyhovieť legislatívnym požiadavkám a súčasne nezavádzať sporiteľov. Asi najväčším problémom bude odhadnúť výšku budúceho dôchodku. „Výsledok závisí od mnohých parametrov, ktoré, samozrejme, na desiatky rokov dopredu nik nepozná,“ pripomína predseda predstavenstva Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) Miroslav Kotov.

Druhý pilier tento rok oslavuje 15 rokov. Kým vlani väčšina fondov zaznamenala stratu, v prvej polovici tohto roka si všetky pripísali zisk. Niektoré negarantované fondy zarobili vyše 20 percent.

Odhadujeme budúcnosť

Miroslav Kotov, predseda predstavenstva ASDSS

- Najcitlivejšie je podľa nášho názoru odhadovanie budúcich dôchodkov, keďže výsledok závisí od mnohých parametrov, ktoré, samozrejme, na desiatky rokov dopredu nik nepozná. Ide napríklad o vývoj nominálnej mzdy sporiteľa, jeho rozhodnutia o tom, v ktorom fonde si bude sporiť či zhodnotenie tých fondov. Preto bude dôležité to aj takto odkomunikovať sporiteľom, aby porozumeli, že prognóza nie je budúca skutočnosť.

Čo bude vo výpise

- obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti

- číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia

- meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu sporiteľa

- názov vybraného dôchodkového fondu

- dátum, ku ktorému sa informácie vo výpise vzťahujú

- skutočný alebo predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa aktuálna a 12 mesiacov stará výška úspor suma príspevkov na osobný dôchodkový účet za 12 mesiacov aktuálna suma zhodnotenia úspor  sumy odplát, nákladov a poplatkov sporiteľa

- tri scenáre prognózy výšky dôchodku - základný, optimistický a pesimistický

Dôchodkový vek

- skutočný dôchodkový vek je zatiaľ istý iba do roku 2023 a ešte poznáme návrh na rok 2024 teraz je 62 rokov a 6 mesiacov a postupne sa zvyšuje o dva kalendárne mesiace

- v roku 2024 by mal dosiahnuť 63 rokov a 4 mesiace nebude stúpať donekonečna, iba dovtedy, kým narazí na tzv. dôchodkový strop

- od 1. júla 2019 platí, že vek nároku na starobnú penziu nesmie presiahnuť 64 rokov a žena, ktorá vychovala aspoň jedno dieťa, má právo na primerané zníženie tejto hranice

Frekvencia sa nezmení

Aj po zmene zákona bude platiť, že dôchodková správcovská spoločnosť musí vystaviť výpis k poslednému dňu kalendárneho roka a poslať vám ho najneskôr do konca januára.

