Povinnosti živnostníkov v polovici roka: Ako sa zmenia odvody do Sociálnej poisťovne?

Máte živnosť a daňové priznanie ste podali v riadnej lehote? Vždy v polovici roka sa posudzuje povinnosť samostatne zárobkovo činných osôb platiť odvody do Sociálnej poisťovne a inak to nie je ani teraz. Od čoho závisí, či máte povinné sociálne poistenie alebo nie, a čo musíte urobiť?

V marci ste podali daňové priznanie a teraz neviete, či musíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne, alebo nie. Dôležité je len to, aký vysoký príjem z podnikania za rok 2018 ste priznali.

„Ak samostatne zárobkovo činná osoba mala na základe daňového priznania za rok 2018 príjem z podnikania vyšší ako 5 724 eur, je od 1. júla 2019 povinná platiť poistné,“ informuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Aké vysoké odvody budete platiť, závisí od výšky zdanených príjmov a uplatnených výdavkov. Najnižšie sociálne poistné tento rok predstavuje 158,11 eura mesačne.

S priznaním odložíte aj poistné

Ak ste si daňové priznanie odložili do 30. júna, prípadne až do 30. septembra, povinné sociálne poistenie vám môže vzniknúť až 1. októbra. Živnostníkov, ktorí majú odklad, poisťovňa upozorní v októbri. „SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2018 zaplatia poistné v novej výške prvýkrát do 8. novembra 2019,“ dodáva poisťovňa.

Takto zaplatíte správne

- každá pobočka Sociálnej poisťovne má vlastné číslo účtu

- variabilný symbol je číslo, ktoré vám poisťovňa pridelila

- špecifický symbol označuje obdobie, ku ktorému platba patrí, má tvar MMRRRR, napr. 072019

- ak odvody uhrádzate trvalým príkazom, špecifický symbol je 88

- konštantný symbol nie je povinný, pri bezhotovostnom prevode je 3118

3 možné prípady

1. Príjem vyše 5 724 €, platili ste odvody

- nepretržite pokračujete v povinnom poistení

- Sociálna poisťovňa vám oznámi výšku odvodov od júla 2018

- ak ide o novú sumu, zmeníte trvalý platobný príkaz a prvý raz ju odvediete do 8. augusta

2. Príjem vyše 5 724 €, nič ste neplatili

- od 1. júla máte povinné sociálne poistenie

- Sociálna poisťovňa vás prihlási do systému a oznámi vám výšku odvodov

- vytvoríte si trvalý platobný príkaz a prvé poistné odvediete do 8. augusta

3. Príjem do 5 724 €, platili ste odvody

- 30. júna vám povinné sociálne poistenie zaniklo

- Sociálna poisťovňa vás odhlási zo systému a oznámi vám to

- trvalý platobný príkaz zrušíte

Dôležitý je základ dane

základ dane je rozdiel medzi priznanými príjmami a uplatnenými výdavkami

najprv sa sčítajú základ dane (r. 47 daňového priznania) a zaplatené poistné (pod Tabuľkou číslo 1 na strane 3 priznania)

potom sa vypočíta jedna dvanástina súčtu a tá sa vydelí číslom 1,486

výsledkom je vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú odvody

Dáme im vedieť

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, že od 1. do 22. júla 2019 im písomne oznámi vznik/trvanie/zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodov od 1. júla 2019. Oznámenia bude posielať automaticky, SZČO nemusia o nič žiadať.