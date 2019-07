Nová dávka na starostlivosť o ťažko chorých ľudí: Kto získa dlhodobé ošetrovné?

Pracujete a hrozí vám, že istý čas sa musíte starať o dlhodobo chorého rodiča či dieťa? Od budúceho roka by mohlo existovať jedno riešenie. Ministerstvá zdravotníctva a práce finalizujú návrh na zavedenie tzv. dlhodobého ošetrovného. Čo by si to vyžadovalo a ako dlho by ste ho mohli poberať?

Ťažko chorý príbuzný potrebuje vašu starostlivosť, ale vy chodíte do roboty. Problém, ktorému v dôsledku starnutia populácie čelí čoraz viac Slovákov, by mohlo zmierniť tzv. dlhodobé ošetrovné. Novú dávku by ste mohli dostávať až tri mesiace a mohla by dosiahnuť 65 percent vášho priemerného zárobku. „Život veľakrát prináša okolnosti, že jeden z členov domácnosti môže vážne ochorieť. Ideme pomôcť rodinám. Príspevok na ošetrovanie v dobe troch mesiacov je veľmi dôležitý pre to, aby sa aj rodina vedela pripraviť na zmenený stav,“ tvrdí minister práce Ján Richter. Návrh zákona uzrel svetlo sveta na jar, čaká sa len na to, kedy sa vyhodnotia pripomienky k nemu. Minister práce predpokladá, že parlament začne o ňom rokovať na septembrovej schôdzi. Otvoriť galériu Koľko eur by vám patrilo Zdroj: anc Podmienky nároku Súčastnoť - máte nemocenské poistenie alebo ste v ochrannej lehote (v zásade 7 dní po zániku poistenia) - osobne a celodenne ošetrujete chorého príbuzného, ktorého zdravotný stav si to vyžaduje - zamestnanec nemá príjem z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý mu umožnil získať nárok na ošetrovné - živnostník či dobrovoľne poistená osoba má riadne a včas zaplatené odvody Budúcnosť - podmienky nároku by sa v podstate nezmenili - len by sa rozlišovalo tzv. krátkodobé a dlhodobé ošetrovné - nárok na dlhodobé ošetrovné by si vyžadoval starostlivosť o ťažko chorého príbuzného, ktorého prepustili z nemocnice alebo ktorý je na odchode z tohto sveta - táto dávka by vám mohla nahrádzať príjem najviac 90 dní - príbuzní by sa mohli pri ošetrovaní striedať, ale obdobia ich starostlivosti by sa sčítali a súčet by nemohol prekročiť 90 dní Čo ešte sa má zmeniť Návrh zákona predpokladá, že sa zmení aj dĺžka krátkodobej OČR. Namiesto 10 dní by nárok na dávku trval až 14 dní. Krátkodobé ošetrovanie patrí nielen ľuďom, ktorí musia niekoho ošetrovať, ale aj takým, ktorí sa musia starať o zdravé dieťa do 10 rokov, pretože jeho škôlka alebo škola má chrípkové prázdniny. Výška dávky Súčastnosť - ošetrovné na deň tvorí 55 % denného základu poistenca Budúcnosť - dlhodobé ošetrovné by mohlo predstavovať až 65 % základu - ešte nie je jasné, či by sa to týkalo aj krátkodobého ošetrovného Z čoho sa vychádza - denný základ zamestnanca je jeho priemerná denná mzda v rozhodujúcom období - rozhodujúcim obdobím je zväčša predchádzajúci kalendárny rok - najvyššie nemocenské dávky sú obmedzené príjmom vo výške 2-násobku priemernej mzdy v SR v predminulom roku (teraz 1 908 €)