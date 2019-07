Dramatický záver ôsmej etapy TdF: Neuveriteľný výkon Thomasa De Gendta, Sagan mimo pódia

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil piate miesto v sobotnej 8. etape 106. ročníka Tour de France. Z triumfu sa tešil po výbornom výkone a celodennom úniku Belgičan Thomas De Gendt (Lotto Soudal), druhý skončil na 200 km trati z Maconu do Saint-Etienne domáci Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a tretí bol jeho krajan Julian Alaphilippe (Quick Step), ktorý sa opäť obliekol do žltého dresu.

Pre tridsaťdvaročného De Gendta je to druhý etapový triumf na Tour, prvý dosiahol v 12. etape v roku 2016 s cieľom na Mont Ventoux. "Posledných 70 kilometrov som išiel úplne nadoraz. Pelotón sa stále približoval, no ja som šiel sám a snažil som sa pred ním udržať. Celý deň som sa cítil dobre a mal som výborné nohy, v niektorých zákrutách som síce takmer spadol, ale nakoniec som to zvládol. Veľmi to bolí, no je to krásne. Je to aj splnený cieľ pre tím, chceli sme práve vyhrať etapu. Takmer sa nám to podarilo v piatok, no Caleb Ewan skončil druhý," uviedol víťaz pre oficiálnu stránku podujatia.

Alaphilippe si prvýkrát obliekol žltý dres po víťazstve v 3. etape, po 6. ho vyzliekol Talian Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), no v sobotu si ho vzal späť. Na čele celkového poradia má pred svojím sokom náskok 23 sekúnd a slávny "maillot jaune" si navyše oblečie aj v nedeľu na Deň dobytia Bastily. Aj Pinotovi priniesol záverečný útok sladké ovocie, poskočil na tretie miesto a spravil si náskok na ďalších favoritov na celkové poradie. Britský obhajca celkového prvenstva Geraint Thomas (Ineos), ktorý sa asi 15 km pred koncom zamotal do pádu, no finišoval na 10. mieste, za ním zaostáva o 19 sekúnd.

Sagan si pripísal ďalšie body do súťaže o zelený dres, dokopy ich má už 204 a pred druhým Austrálčanom Michaelom Matthewsom náskok 60 bodov. De Gendt získal za svoj výkon okrem triumfu aj cenu pre najbojovnejšieho pretekára a v poradí vrchárskej súťaže sa posunul na 2. miesto za svojho krajana a tímového kolegu Tima Wellensa.

Na pretekárov čakalo v sobotu 200 km so siedmimi vrchárskymi prémiami, z toho piatimi 2. kategórie. Po poslednej "trojke" Côte de la Jaillere nasledovalo 12 km do cieľa. Krátko po štarte sa z balíka odtrhla trojica De Gendt, Niki Terpstra (Direct Energie) a Ben King (Dimension Data), ku ktorým sa po pár kilometroch pridal Alessandro De Marchi (CCC), a štvorica si zakrátko vypracovala vyše štvorminútový náskok. Už po 33 km prišla rýchlostná prémia, na ktorej zobral 20 bodov Terpstra, špurt balíka vyhral Elia Viviani (11 b.) pred Saganom (10 b.).

V pelotóne sa nevyhnete kolíziám: Desivý pád Pierre-Luc Perichona!

Potom už nasledovali prvé kopce Col de la Croix Montmain (2. kat., 6,1 km, 7%) a Col de la Croix de Thei (2. kat., 4,1 km, 8,1%), no situácia na trati sa ustálila a vedúce kvarteto malo stále približne päťminútový náskok. Ďalšie dve vrchárske prémie Col de la Croix Pacquet (2. kat., 2,1 km, 9,7%) a Côte d'Affoux (3. kat., 8,5 km, 4,5%) trochu preriedili hlavný balík a znížili manko na vedúcu štvoricu pod štyri minúty. Na nasledujúcich 30 km sa nič nezmenilo, no na Col de la Croix de Part (2. kat., 4,9 km, 7,9%) sa vedúca skupina rozdelila a na čele zostali len De Gendt a De Marchi.

Spoločne zvládli aj predposledný kategorizovaný kopec Côte d'Aveize (3. kat., 5,2 km, 6,4%) asi 50 km pred cieľom, pričom držali stále náskok asi 3:30 min. Menšie problémy mal na stúpaní Sagan, ale v zredukovanom pelotóne sa nakoniec udržal. Dvadsaťdeväťročný Slovák patril k hlavným favoritom etapy, keďže na kopcoch povypadávalo mnoho šprintérov. No najprv bolo treba dostihnúť dvojicu v úniku, ktorá mala 25 km pred koncom stále k dobru vyše minútu a pol a rozhodne sa nevzdávala. Najmä Belgičan De Gendt, ktorý na záverečnej vrchárskej prémii Côte de la Jaillere (1,9 km, 7,9%) striasol svojho posledného partnera z úniku a skúsil to na vrchol a následných 12 km do cieľa sám.

Na vrchole mal asi 35-sekundový náskok, nasledovali šesťkilometrový zjazd do Saint-Etienne a potom technická pasáž v uličkách mesta s jedným nekategorizovaným stúpaním asi 3 km pred cieľom. Posledná prémia v sebe zahŕňala aj bonusové sekundy do celkového poradia, De Gendt získal osem a po ďalších päť si vyštartoval z pelotónu Julian Alaphilippe (Quick Step). Francúzovi chýbala na návrat do žltého dresu ešte jedna a tak sa pokúsil o únik rovnako ako v 3. etape, ktorú vyhral. Navyše sa k nemu pridal aj ďalší Francúz Pinot.

Dvojica mala zakrátko 20 sekúnd k dobru, De Gendt na čele 33 a do cieľa zostávalo už len päť kilometrov. Na čele pelotónu ťahal príkladne Giulio Ciccone (Trek - Segafredo), ktorý bojoval o udržanie si žltého dresu. V hlavnom balíku bolo už len okolo 40 jazdcov, medzi nimi aj Sagan, ktorý sa tiež snažil o dostihnutie De Gendta. V prípade hromadného dojazdu by bol totiž najväčší kandidát na triumf. Belgičan, ktorý bol celý deň v úniku, však išiel parádne a keď mal na méte kilometer do cieľa stále 25 sekúnd náskok, bolo jasné, že svoj výborný výkon korunuje víťazstvom. Tešiť sa mohol aj Alaphilippe, ktorý opäť získal žltý dres a Pinot si výrazne polepšil v boji o celkové poradie. Sagan obsadil v hromadnom dojazde druhé miesto, celkovo piate.

A fantastic finish from @DeGendtThomas! í ¼í¼Ÿ

Fantastique final de Thomas De Gendt ! í ¼í¼Ÿ#TDF2019 pic.twitter.com/leoVUYOtDg — Tour de France™ (@LeTour) 13. júla 2019

V nedeľu je na programe zvlnená 170,5 km dlhá etapa zo Saint-Etienne do Brioude s tromi vrchárskymi prémiami.

výsledky 8. etapy (Macon - Saint-Etienne, 200 km):

1. Thomas De Gendt (Belg./Lotto-Soudal) 5:00:17 h, 2. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) +6 s, 3. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) rovnaký čas, 4. Michael Matthews (Aus./Sunweb) +26, 5. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 6. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott), 7. Xandro Meurisse (Belg./Wanty-Gobert), 8. Greg van Avermaet (Belg./CCC), 9. Egan Bernal (Kol./Ineos), 10. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos) všetci rovnaký čas



celkové poradie:

1. Alaphilippe 34:17:59 h, 2. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) +23 s, 3. Pinot +53, 4. George Bennett (N. Zél./Jumbo) +1:10 min, 5. Thomas +1:12, 6. Bernal +1:16, 7. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo) +1:27, 8. Rigoberto Uran (Kol./EF Education First) +1:38, 9. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +1:42, 10. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +1:45



bodovacia súťaž:

1. SAGAN 204 b., 2. Matthews 144, 3. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida) 129



vrchárska súťaž:

1. Tim Wellens (Belg./Lotto Soudal) 43 b., 2. De Gendt 37, 3. Ciccone 30



súťaž mladých pretekárov do 25 rokov:

1. Ciccone 34:18:22 h, 2. Bernal +0:53, 3. Enric Mas (Šp./Deceuninck-Quick-Step) +1:23