Peter Sagan po sobotňajšej etape: Dosť som trpel

Slovenský cyklista Peter Sagan skončil v 8. etape 106. ročníka cyklistických pretekov Tour de France piaty.

Aj napriek tomu, že rodák zo Žiliny neobsadil v ťažkej etape pódiové umiestnenie, v boji o zelený dres je jeho náskok pred druhým Austrálčanom Michaelom Matthewsom 60 bodov.

Sagan po pretekoch prostredníctvom sociálnej siete priznal, že etapa, ktorá merala 200 kilometrov mu dala zabrať. "Bola to naozaj ťažká etapa, dosť som trpel, aby som zostal v prvej skupine aj vo finálnych stúpaniach, ale zaťal som zuby, dal som do toho všetko a podarilo sa mi dokončiť na peknom piatom mieste v menšej skupine hneď za únikom. To znamená, že držím môj náskok v zelenom drese, ale Paríž je stále ďaleko a čakajú nás ešte ťažšie etapy. Takže to musíme brať deň po dni," píše sa na Instagrame slovenského športovca.

V nedeľu čaká na cyklistov 170,5 km dlhá etapa zo Saint-Etienne do Brioude.