Zrážka si vyžiadala svoju daň: Na Tour končí ďalšia cyklistická hviezda!

Americký cyklista Tejay van Garderen (EF Education First) nenastúpi do sobotňajšej 8. etapy na Tour de France. Dôvodom jeho predčasného konca je pád v 7. etape.

Z pádu si mal Američan odniesť zlomeninu ľavého palca na ruke. Po škaredom páde na začiatku piatkovej etapy Van Garderen pokračoval a do cieľa v Chalon-sur-Saone došiel v roztrhanom drese na 158. mieste s mankom 3:13 min za víťazom.

Celkovo mu patrila 36. priečka. "Neskôr podstúpil röntgenové vyšetrenie a to ukázalo, že okrem viacnásobných odrenín má na prvom metakarpále na ľavej strane zlomeninu. Postihnuté miesto sme dali do dlahy a pretekár na podujatí skončil," vysvetlil Kevin Sprouse, tímový lekár EF Education First

Tridsaťročný Van Garderen bol jeden len zo štyroch Američanov v pelotóne Tour de France 2019. Aktuálne zostali v hre už len traja: Joey Rosskopf (CCC Team), Chad Haga (Sunweb) a Ben King (Dimension Data). Úlohou Van Garderena bolo pomáhať tímovému kolegovi Rigobertovi Uránovi na ceste k celkovému úspechu, skúsený Kolumbijčan bol vlani siedmy a predvlani dokonca druhý v celkovej klasifikácii TdF.

"Za svoj pád a zranenie nemôžem nikoho viniť, iba sám seba. Bola to moja chyba, stratil som na chvíľu pozornosť a trafil ´ostrovček´ na ceste. Mrzí ma to najmä kvôli tímovým kolegom. Rigo aj Woods majú veľkú šancu dosiahnuť celkové pódium, či vyhrať nejaké etapy. Veľmi rád by som im ďalej pomáhal, ale ako sa zvykne v cyklistike vravieť, také veci sa stávajú," vysvetlil Van Garderen, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.

"Bude nám chýbať. Pred vstupom do Tour ukázal veľkú formu, ale teraz sa musíme zaobísť bez neho. Plné využitie ruky je veľmi dôležité v pretekoch so 180 súpermi. Nejde len o to, že Tejay má zlomenú kostičku, ale aj o bezpečnosť ostatných pretekárov," uviedol Jonathan Vaughters, športový riaditeľ EF Education First.

Tejay van Garderen bol v minulosti dvakrát na Tour de France celkovo piaty (2012, 2014). V oboch prípadoch to bolo vo farbách BMC Racing a v roku 2014 aj za výdatnej pomoci Slováka Petra Velitsa, ktorý vtedy obsadil celkové 27. miesto.