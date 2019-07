Lantoši podpísal kontrakt s tímom AHL Providence, ale cieľ má jasný: V kempe sa pobijem aj o zmluvu s Bostonom!

Ešte pred dvomi rokmi pôsobil v tretej švédskej lige a teraz má vo vrecku kontrakt so zámorským klubom Providence Bruins, ktorý je v AHL farmou Bostonu.

Reč je o talentovanom útočníkovi Róbertovi Lantošim (23), ktorý má však ešte vyššie ambície a chce si na septembrovom zámorskom kempe vybojovať kontrakt s Bostonom a stať sa spoluhráčom Zdena Cháru, Jara Haláka či Petra Cehlárika!

Nie zakaždým je pravidlom, že do zámoria sa môžu dostať iba draftovaní hokejisti. To platí aj o útočníkovi Róbertovi Lantošim, ktorý sa vďaka výbornej sezóne v drese Nitry, kde nazbieral v 56 dueloch základnej časti až 58 bodov a zahral si aj na domácom svetovom šampionáte, dostal do pozornosti zámorských klubov.

„Ponúk zo zámoria bolo viacero, ale napokon som sa rozhodol pre organizáciu Bostonu a tím Providence. Volal mi aj samotný generálny manažér klubu a pred týždňom som kontrakt podpísal. Boston je jedna z najlepších hokejových organizácii na svete a som rád, že som dostal od nich túto šancu. Ešte pred tromi rokmi som hral tretiu švédsku ligu a teraz mám možnosť zabojovať o NHL. V septembrovom kempe urobím všetko pre to, aby som získal aj dvojcestný kontrakt s Bostonom,“ vyjadril sa pre Nový Čas šikovný krídelník Róbert Lantoši, ktorý mal aj ponuky z Európy.

„V hre boli popredné české kluby, záujem bol zo Švédska či KHL, ale Robo je mladý a kedy, keď nie teraz, je ten čas, aby vyskúšal šťastie v zámorí,“ vyjadril sa jeho agent Marcel Sakáč. Ak by Lantoši uspel na kempe a podpísal dvojcestný kontrakt s Bostonom, tak by si mohol v prvom tíme zahrať so Zdenom Chárom, Jarom Halákom, ale aj s Petrom Cehlárikom. „Určite sa spojím práve s Cehlárikom, dobre sa poznáme, takže sa ho na určité veci popýtam,“ dodal Lantoši, ktorý sa už vyše mesiaca zodpovedne pripravuje na novú sezónu.

RÓBERT LANTOŠI

Narodený: 24. septembra 1995 v Prievidzi

Post: útočník

Kluby: Žilina, Västeräs, Arboga, Vita Hästen, Sundsvall, Nové Zámky, Nitra

Najväčšie úspechy: bronz na MS do 20 rokov (2015), účasť na MS (2019)