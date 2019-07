Útočníci NHL si poriadne zavarili: V byte zbili muža, polícia ich odviedla v putách!

Dvojica útočníkov zo zámorskej hokejovej NHL si poriadne zavarila. Sonny Milano z Columbusu Blue Jackets a A. J. Greer z Colorada Avalanche totiž boli počas víkendu aktérmi bitky a v septembri ich čaká súd.

Dvojica rovesníkov, Milano už oslávil 23. narodeniny a Greera to čaká v decembri, sa pobila v nedeľu v skorých ranných hodinách s 28-ročným mužom v newyorskom byte.

Muž, ktorého hokejisti zmlátili, bol pritom s dvojicou na nočnom záťahu po miestnych baroch. Podľa denníka New York Post sa traja muži dostali do sporu ohľadne platby spoločného účtu. Otec Sonyho Milana túto verziu odmietol a povedal: "Ten chlapík sa v ich byte hádal. Požiadali ho, aby odišiel, ale on to nespravil. O to išlo."

Milano s Greerom spôsobili mužovi zranenia v oblasti hlavy, krčnej chrbtice a bicepsu. Zranený muž odmietol prevoz do nemocnice, ale zavolal políciu, ktorá násilníkov na mieste zadržala. Oboch hokejistov neskôr obvinili z napadnutia a 4. septembra ich čaká súd, teda tesne pred začiatkom kempov jednotlivých klubov zámorskej profiligy.

Správu o udalosti dostali oba spomenuté kluby NHL, ktoré v krátkom stanovisku uviedli, že si počkajú na výsledky vyšetrovania. Sonny Milano ani A. J. Greer sa zatiaľ v kanadsko-americkej hokejovej profisúťaži výraznejšie nepresadili. Milano si pripísal 70 duelov s pätnástimi gólmi a deviatimi asistenciami, Greer zaznamenal šesť bodov v 37 zápasoch.