Ako vidí šance Sagana prvý Slovák na Tour? Opäť veľmi nervózna etapa

Ako vidí štvrtú etapu a šance Petra Sagana prvý Slovák na Tour, Milan Jurčo?

"Cyklistika je vždy nevyspytateľná. Aj dnes bude niekoľko rôznych možností, čo sa môže udiať. Isté je len to, že šprintéri budú mať niekoľkonásobne väčšie šance na úspech ako iní pretekári. Karty môžu zamiešať bočné vetry, pády alebo kruhové objazdy, obrubníky, ostrovčeky či fanúšikovia pri cestách... To sú všetko rizikové veci. Presne tak, ako sme videli aj v prvej etape. Nikto nemôže s istotou zaručiť, že Peter Sagan vôbec dôjde do cieľa.hovorí Jurčo.

Štart: 12.25 hod. (Reims) Cieľ: 17.25 hod. (Nancy)

Profil: rovinatý (213,5 km) Šanca Sagana: veľká