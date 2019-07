Súd predĺžil termín zadržiavania iránskeho tankera: Podozrenie z porušenia sankcií

Gibraltársky najvyšší súd v piatok rozhodol, že tanker zastavený pre podozrenie z porušenia sankcií prevozom iránskej ropy do Sýrie môže byť zadržiavaný ďalších 14 dní.

Oznámil to generálny prokurátor tohto britského zámorského územia, informovali s odvolaním sa na miestne médiá agentúry AFP a AP.

Supertanker Grace 1 zadržali vo vodách Gibraltáru vo štvrtok ráno, odkedy mali úrady 72 hodín na vyšetrovanie, po ktorých by museli plavidlo prepustiť. Súd im však na pojednávaní v piatok popoludní poskytol čas do 19. júla, uviedol generálny prokurátor Michael Llamas podľa novín Gibraltar Chronicle. Predseda gibraltárskej vlády Fabian Picardo zaistenie plavidla a jeho nákladu zdôvodnil podozrením, že prevážalo ropu do Sýrie, čo je v rozpore so sankciami Európskej únie.

Manželský pár prežil scénu ako z hororu: Na jazere sa na nich rútil opitý šialenec!

Irán vyzval v piatok Britániu, aby supertanker okamžite prepustila. Bývalý veliteľ vplyvných iránskych Revolučných gárd Mohsen Rezáí následne vyhlásil, že islamská republika by mala zvážiť zadržanie britského ropného tankera. "Ak Anglicko neprepustí iránsky ropný tanker, povinnosťou... (Iránu) je reagovať a zadržať anglický ropný tanker," citovala z Rezáího tvítu AP. Španielski predstavitelia uviedli, že 330 metrov dlhý tanker bol zadržaný na žiadosť USA. Hovorca gibraltárskej vlády však v piatok povedal, že Gibraltár konal nezávisle.

Nemenovaný hovorca vlády Gibraltáru v piatok tiež oznámil, že úrady vedú na palube tankera vyšetrovanie s cieľom zistiť jeho pôvod a cieľ plavby, zatiaľ však nezadržali žiadnu osobu. Všetkých 28 členov posádky zostáva na palube, kde ich vypočúvajú ako svedkov. Posádka podľa hovorcu pozostáva prevažne z občanov Indie, Pakistanu a Ukrajiny.

K incidentu došlo v čase eskalujúceho napätia medzi Západom a Iránom, keď EÚ zvažuje, ako zareagovať na oznámenie Teheránu, že zvýši obohacovanie uránu aj nad úroveň stanovenú v medzinárodnej jadrovej dohode, ktorú dosiahol so svetovými mocnosťami v roku 2015. Irán takýmto oznámením reagoval na vlaňajšie odstúpenie USA od zmienenej dohody i uvalenie nových amerických sankcií.