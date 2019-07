Kamaráti presvedčili Davida († 34), aby zjedol jaštericu: 10 dní umieral v agónii

Párty sa tragicky zvrtla. Otec troch detí svoje ratolesti už nikdy neobjíme.

Austrálčan David Dowell († 34) zomieral v ukrutných bolestiach. Za všetkým je na pohľad nevinný žart, ktorý sa skončil obrovským nešťastím. David bol s kamarátmi na párty, tí ho presvedčili, aby zjedol jaštericu. Potom odišiel domov po svojich. O dva dni sa rozpútalo peklo.

"Vychádzalo to z neho z oboch strán, jeho zvratky boli zelené, vtedy zavolali sanitku," povedala sestra zosnulého muža. Dodala, že záchranka ho najprv nechcela previezť do nemocnice, pretože si mysleli, že je to len žalúdočná nevoľnosť, jeho partnerka Allira, s ktorou má tri deti, trvala na tom, aby ho odviezli, pretože je na tom zle. V nemocnici mu diagnostikovali salmonelu, ktorá sa vyznačuje symptómami ako zvracanie, hnačky, horúčka a kŕče, informuje britský denník The Sun.

Davidov stav sa však rapídne zhoršoval. Začal zvracať zelenú žlč, mal čierny moč a jeho žalúdok bol taký nafúknutý, že vyzeral ako v šiestom mesiaci tehotenstva. Pľúca sa mu začali plniť tekutinou, ktorá začala stekať do žalúdka.

Priateľke Allire napokon jeden z jeho kamarátov povedal, že ho videl jesť jaštericu, lekári potvrdili, že by práve toto mohlo spôsobiť jeho vážny stav. Kamarát to potom odvolal a Allira tvrdí, že neexistuje stopercentná istota, že David jaštera zjedol. Nešťastná rodina sledovala, ako David pomaly zomiera. 10 dní po osudnej párty vydýchol naposledy.