Hokejový Slovan na súde! Klubu hrozí najhorší možný scenár

Hokejový klub Slovan Bratislava čelí návrhu na vyhlásenie bankrotu. Podal ho jeden zo šesťdesiatich hráčov, ktorým klub dlhuje na výplatách spolu tri milióny eur. Túto informáciu priniesol portál sme.sk.

Podľa Sme.sk Okresný súd Bratislava I. zatiaľ o návrhu nerozhodol, podľa zákona má sudca Vladimír Sklenka na rozhodnutie čas do pondelka 15. júla. Sklenka bol v utorok práceneschopný.

Slovan už vyplatil dlh mestu za prenájom Štadióna Ondreja Nepelu, no na to, aby sa po siedmich rokoch pôsobenia v KHL vrátil späť do slovenskej ligy, musi do konca júla vyplatiť hráčov, alebo sa s nimi dohodnúť na splátkových kalendároch. Iba tak dostanú belasí licenciu na účasť v budúcom ročníku Tipsport ligy!

Klub na pondelňajšej tlačovke prezradil, že dlhuje celkovo 60 hráčom na mzdách a celková suma činí okolo troch miliónov eur.