Mamička dala dcérke svoj telefón: Batoľa jediným klikom kúpilo... Tak toto je gól

Matka z Kalifornie varuje ostatných, aby uzamkli svoje účty na Amazone po tom, ako sa jej 2-ročnej dcérke podarilo zaobstarať v prepočte viac ako 400-eurový gauč cez nákupnú aplikáciu. A to len jediným kliknutím!

Isabella McNeilová si nedávno prezerala pohovky v aplikácii od Amazonu, ale zjavne ju neuzavrela správne a telefón podala svojej dcérke. Pre portál Fox News povedala, že o improvizovanom nákupe jej dcéry vôbec nevedela a o tom, že nový gauč je na ceste k ním, už dupľom nie.

"I was just so shocked," Isabella McNeil told NBC 7 Thursday. "I thought, 'Did I buy a couch in my sleep?'" https://t.co/Gyre499bMD — #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) 29. júna 2019

„Bola som totálne šokovaná. Pomyslela som si: ´Kúpila som si gauč v spánku?´" opisuje Isabella. Nakoniec sa ukázalo, že 2-ročná Rayna namiesto hrania hier na telefóne otvorila aplikáciu Amazonu a stlačila tlačidlo „kúpiť teraz“, ktoré ponúka nákup položiek len jedným kliknutím.

Týmto jediným kliknutím kúpilo batoľa vyše 400-eurový gauč, povedala jej matka. O tom, čo jej dcéra urobila, nevedela absolútne nič, až pokým jej neprišla správa, v ktorej sa písalo: „Váš gauč je na ceste“.

Isabella sa snažila okamžite zrušiť objednávku, ale už bolo neskoro. Novinárom povedala, že ak by ho chcela vrátiť, musela by zaplatiť poplatok 70 eur a tiež prepravné náklady v hodnote až 100 eur. Teraz sa gauč snaží predať online.

Túto situáciu opísala ako „poučnú lekciu“. Na záver už len dodala: „Teraz už viem, že to je naozaj nebezpečné a vždy sa musím uistiť, že som aplikáciu od Amazonu uzavrela skôr, ako si moja dcéra zoberie telefón. Je to až moc jednoduché.“