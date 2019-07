Chudobný chlapček z východného Slovenska miluje futbal, nemohol ho hrať: Záhadný balíček mu zmenil život!

Jeho oči žiaria šťastím aj vďaka dobrodincom. Školák Brian (12) z Veľkých Kapušian má ako väčšina chlapcov v jeho veku veľký sen stať sa futbalistom.

Robí pre to maximum, brzdí ho však jediná vec - peniaze. Snaživý chlapec totiž pochádza zo skromných pomerov a jeho rodičia si nemohli dovoliť športové vybavenie. Bez neho však Brian nemohol nastúpiť na majstrovské zápasy. Balík, ktorý rodine prišiel v polovici júna, chlapcovi úplne zmenil život.

Brian (12) je kamarát s loptou od narodenia. Pred vyše pol rokom sa rozhodol, že futbal začne hrať aj na súťažnej úrovni. Aj napriek maximálnej snahe a častým tréningom však šiestak nemohol nastúpiť na majstrovský zápas. Nemal chrániče ani kvalitné kopačky, ktoré si jeho rodičia, žiaľ, nemohli dovoliť.

Brianova matka Denisa (30) prezradila, že na internet dali výzvu s prosbou o pomoc pre ich chlapčeka, ktorý nutne potrebuje vybavenie na futbal. Dlho sa však nikto neozýval... Navyše, jej milovaný syn v júni skončil hospitalizovaný na štyri dni v nemocnici. Podľa mamy má nezhubný nádor na uzline pod ramenom, čo v minulosti spôsobilo uštipnutie kliešťa.

Druhé Vianoce

Školákovi prišiel v deň návratu z nemocnice domov neznámy balík. Najkrajší, aký kedy dostal. „Boli v ňom chrániče, športové tašky, lopta, ponožky i tričká. Veľmi nás to prekvapilo a potešilo, pre syna to bolo ako druhé Vianoce,” opísala dojatá mamina s tým, že pre ich rodinu je to veľká pomoc, keďže počítajú každé euro. Brian, ktorý pôsobí v miestnom juniorskom futbalovom klube ako útočník a krídelník, sa z balíka nesmierne tešil.

Neznámy darca totiž okatému chlapcovi zabezpečil balíkom začiatok sľubnej kariéry. Stihol odohrať tri zápasy a s tímom už získal aj zlatú medailu Oblastného futbalového zväzu v Michalovciach. „Podarilo sa mi streliť aj môj prvý gól,“ pochválil sa Brian. Priznal, že na ihrisku ho ešte sprevádza nervozita, no tá postupne upadá. Počas leta čaká mladého futbalistu ešte ťažká zdravotná skúška.

„Onedlho budem musieť ísť znovu do nemocnice, kde mi budú vyberať mandle. Trochu sa obávam, no teším sa, lebo viem, že budem potom môcť ďalej hrať futbal,” priznal Brian, ktorý trénuje 4-krát do týž­dňa. A kto je jeho najväčším vzorom? „Lionel Messi z Argentíny. Raz chcem byť taký dobrý futbalista ako on,“ dodal s úsmevom.

Tréner: Behá najviac zo všetkých

Slavomír Novák, tréner z MFK Veľké Kapušany, prezradil, že hoci Brian ešte len začína, je mimoriadne snaživý a najmä rýchly. „Behá najviac z celého tímu, no treba ho ešte usmerňovať, ale rozhodne v ňom je veľký potenciál. Keď som ho uvidel hrať, hneď som ho pozýval do tímu. Som rád, že je v mojom mančafte,“ vraví.