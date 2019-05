Škandalózne sväté prijímanie rieši NAKA: Trnavská farnosť hádže vinu na rodičov

Prípad škandalózneho Luckinho (11) svätého prijímania riešia elitní policajti z Národnej kriminálnej agentúry ­(NAKA).

Rodičom rómskeho dievčatka katechétka, dekan, ako aj kaplán oznámili, že počas najväčšieho dňa v jej živote nemôže sedieť spoločne s ostatnými deťmi, ale až za nimi. Luckina rodina protestovala, no nebolo jej to nič platné. Záchrana prišla doslova v hodine dvanástej, keď sa trnavský župan Jozef Viskupič váhou svojej autority postaral o to, aby Lucka sedela spolu s ostatnými deťmi a nebola diskriminovaná.

Smutný príbeh trnavského prvého svätého prijímania Lucky (11) už pozná celé Slovensko. Hŕstka rodičov, dekan, kaplán, ako aj katechétka nechceli, aby sedela spolu s ostatnými deťmi v lavici, ale samostatne. Ako dôvod uvádzali, že sa dieťa ani rodičia nepodieľali na chode prvého svätého prijímania. Lucka nechodila na skúšky, a dokonca mama nezaplatila 30 eur na milodary. „Pochopte, ale ja nemôžem ísť proti tridsiatim rodičom, ktorí si to neželajú,“ povedal dekan rodine v prítomnosti redaktorky Nového Času.

To isté vyhlásil aj kaplán. Po chvíli prišiel do kostola župan Jozef Viskupič, ktorý mal na prijímaní syna. Nový Čas ho oslovil s tým, či má informácie o tomto škandále. Neveril vlastným ušiam a po prvotnom šoku okamžite zjednal nápravu a Lucka mohla sedieť v lavici s ostatnými deťmi.

Mamu dievčatka celý škandál veľmi zasiahol, a preto sa rozhodla podať trestné oznámenie. „Podala som trestné oznámenie na dekana, kaplána a aj katechétku. Tiež na rodičov, ale v tomto prípade to išlo na neznámeho páchateľa,“ povedala Novému Času mama Marta. „Vecou sa zaoberá Národná kriminálna agentúra, ktorá prípad prevzala bezodkladne ešte 26. mája. Vo veci bolo prijaté trestné oznámenie a aktuálne prebieha takzvané predprípravné konanie,“ informoval nás Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru.

Po počiatočnom mlčaní vydala v pondelok trnavská farnosť stanovisko, v ktorom okrem iného uvádza, že kňaz v sobotu ráno rozhodol, že dieťa bude sedieť medzi ostatnými. Nový Čas však disponuje nahrávkou, kde kňaz jasne hovorí, že Lucka bude sedieť vzadu. Všetko sa zmenilo až potom, keď zasiahol trnavský župan.

V stanovisku sa však píše: „Problém nastal pri poslednom nácviku detí v piatok 24. mája. Správca farnosti jasne reagoval pred rodičmi, že si praje, aby dieťa išlo na prvé sväté prijímanie s ostatnými a že ho nemožno diskriminovať, i keď je z inej školy a z inej farnosti. Zasadací poriadok jej dal miesto, na ktorom mala sedieť nie kvôli diskriminácii, čo dôrazne odmietame, ale pretože sa prihlásila neskoro a nezúčastňovala sa predtým na prípravách a nácvikoch. Napriek nepríjemným reakciám niektorých rodičov v sobotu ráno kňaz rozhodol, že dievčatko bude sedieť medzi ostatnými deťmi. Celá slávnosť prvého svätého prijímania prebehla pokojne a dôstojne.“

Trnavská farnosť sa vo svojom vyjadrení obula do rodičov ostatných detí: „Vyjadrujeme poľutovanie nad správaním rodičov, ktorí si v predvečer tohto významného dňa neželali, aby išlo dieťa z inej školy, z inej farnosti spolu s ich deťmi na prvé sväté prijímanie, a že spomedzi nich zazneli pravdepodobne aj nemiestne poznámky, ktoré sa protivia kresťanskému prikázaniu lásky.“

- Národná kriminálna agentúra ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru je podľa rozhodnutia ministra vnútra príslušná na vyšetrovanie mimoriadne závažných a spoločensky obzvlášť nebezpečných trestných činov spadajúcich do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu. Medzi ne patria aj trestné činy extrémizmu.