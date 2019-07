Robyn trpela po sexuálnom zneužití posttraumatickou poruchou: Život jej zachránil tenis

Ľudia s neviditeľnou chorobou či postihnutím sa často stretávajú s nepochopením od iných ľudí, ktorí nedokážu vidieť ich zdravotný stav.

Robyn Moore (43) má post-traumatickú stresovú poruchu, ktorá sa prejavuje návalmi úzkosti, keď prežíva ťažkú situáciu. Jedinci, ktorí ochorením trpia, môžu tiež zažiť nočné mory, záblesky spomienok a taktiež fyzické symptómy, ako napríklad bolesť, potenie sa alebo triašku. Robyn diagnostikovali túto poruchu v roku 2016 no jej spúšťačom bolo sexuálne zneužitie pár rokov dozadu.

Začala sa vracať v spomienkach do času útoku, prestala si užívať život a nevedela, ako sa so symptómami vyrovnať. Pretože sa jedná o mentálnu chorobu, nie vždy ľudia rozumejú, ako jej to ovplyvňuje život a hlavne aké ťažké je pre ňu zohnať pomoc.

„Hovorili mi, že si len pýtam pozornosť,“ uviedla pre portál Metro. Tí istí ľudia sa jej zároveň pýtali, prečo tak často plače a je utiahnutá. Cítila, že musí potláčať všetky svoje emócie. „To že nevidíte jazvy neznamená, že nie sú tam,“ dodala. Odmietala sa tým zapodievať, dokým neboli symptómy natoľko závažné, že nemohla ani chodiť do práce.

„To že nájdete pomoc neznamená, že ste neuspeli, ale že už ste na problém dvaja,“ hovorí Robyn. S pomocou rodiny a priateľov navštívila psychológa a odvtedy nemu chodí každý týždeň. Zásluhu na jej zlepšení má aj znovuobjavenie lásky k tenisu, ktoré ju podľa jej slov zachránilo. S pomocou charity, ktorá pomáha mladým ľuďom hrať tenis, založili akciu, v ktorej Robyn odpáli 200-tisíc loptičiek za jeden mesiac a to na 46 rôznych podujatiach. Vyzbierala už takmer 30-tisíc libier.

Akcia má rozšíriť povedomie o mentálnych ochoreniach. „Na svojej ceste som stretla nespočet úžasných ľudí a viem, aké ťažké to môže byť, no musia vyjsť von, byť aktívni, pretože tak sa môžu cítiť menej izolovaní a možno im to pomôže rovnako, ako to pomohlo mne,“ dodáva.