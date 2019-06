Blíži sa veľká cyklistická slávnosť: Tu najlepšie uvidíte Sagana!

Slovenskí fanúšikovia majú v nedeľu možnosť zažiť niečo, čo tu ešte nebolo a dlho ani nebude. Chystáte sa na cyklistické MSR a ČR do Trnavy?

Prinášame vám detailný fanúšikovský servis pred vrcholom prestížneho podujatia, ktorého sa zúčastní aj domáca superstár Peter Sagan (29).

Preteky ELITE s hromadným štartom na 187 kilometrov odštartujú 30. júna o 12.00 h. Cyklistov si budete môcť vychutnať naživo, ale aj vo fanúšikovských zónach na veľkoplošných obrazovkách – na Hlbokej či Špačinskej ulici. Pre všetkých účastníkov je, samozrejme, vo fanzónach zabezpečený kompletný servis s bufetmi i toaletami. Cyklistickú náladu bude hudobne dotvárať Hudba z Marsu. Programom budú sprevádzať aj Mažoretky TINA Bratislava, Bubnová show Campana Batucada, slovenské krasojazdkyne – bronzové majsterky Európy, a čaká na vás aj vystúpenie trialistov z NovoCK trial show či výstava historických bicyklov. Čo sa týka parkovania, pre ľudí sú pripravené štyri parkoviská v blízkosti fanzón.

Muži elite budú mať v Trnave štart aj cieľ na Hlbokej ulici v centre. Celkovo sa pôjdu dva vonkajšie a deväť mestských okruhov. Veľký vonkajší okruh má 64 kilometrov a ide cez Špačince, Dolné Dubové, Horné Dubové do Dechtíc a cez Kátlovce naspäť, malý na 18 km vedie do Špačiniec a naspäť. V meste sa pôjde aj po mačacích hlavách. Najlepší výhľad na Sagana budete mať určite v oblasti špačinského trojuholníka alebo na moste pri Poliklinike Družba na Starohájskej. „Už sa neviem dočkať domácich majstrovstiev. Dúfam, že príde povzbudzovať veľa ľudí a že si to spolu poriadne užijeme,“ hecuje pred pretekmi samotný Sagan.

MSRČR Preteky Elite – 30. júna 2019

Miesto konania: Trnava, Hlboká ulica (štart/cieľ)

Dĺžka trate: 186,6 km (2 vonkajšie okruhy + 9 mestských)

Štart pretekov: 12:00 hod.

Predpokladaný príchod do cieľa: 16:00 hod.