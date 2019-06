Keith Richards z kapely The Rolling Stones: Pre comeback sa prefarbil

Anglická kapela The Rolling Stones je na hudobnej scéne už od roku 1962 a jej členovia nie sú už najmladší.

No napriek vysokému veku stále sršia elánom a energiou a dokazujú to aj na svojich koncertoch. Gitarista Keith Richards (75), kedysi známy pre svoj hedonistický životný štýl plný alkoholu a drog, sa v posledných rokoch na pódiu ukazoval so šedivými vlasmi a šatkou.

No tomu je koniec. Zdá sa, že na staré kolená sa chce zbaviť obrazu starnúceho rockera a svoje šediny si zafarbil. Na novom turné predviedol na pódiu v Chicagu hnedé vlasy. Okrem novej farby vlasov mu chýbala aj typická šatka na hlave. Vysmiati členovia kapely plní energie opäť rozprúdili veľkú šou.