Hororový koníček Martina obvineného z vraždy na diskotéke: Šialené zábery so zbraňou!

Dalo sa tragickému krvipreliatiu zabrániť?! Otázka, ktorú si od noci z piatka na sobotu v Horovciach (okr. Púchov) kladú ľudia v dedine každý deň.

Obecný čudák Martin C. (36) na hasičskej zábave podľa polície vytiahol nelegálne držanú zbraň a vypálil niekoľko rán do troch mladíkov. Dobrovoľný hasič Jakub († 20) zomrel na mieste, ďalších dvoch mladíkov Jakuba (19) a Martina († 22) odviezli s ťažkými zraneniami do nemocníc. Do redakcie Nového Času sa ozval jeden z čitateľov, ktorý upozornil na šokujúce video. Obvinený Martin na ňom pózuje so zbraňou.

Šokujúce video Martina (36), ktorý je obvinený z nedovoleného ozbrojovania, dokonanej vraždy, ako aj vraždy v štádiu pokusu, zaráža. Obecný čudák na ňom hrá v paródii, ktorá sa volá „Zákonodarca“, hlavnú rolu - šéfa Žižku. Na videu pózuje ako nekompromisný veliteľ v armáde a ukazuje sa ako zapálený generál, pripravený stáť v prvej palebnej línii.

Kamarátom by však ani vo sne nenapadlo, že pár rokov neskôr po nakrútení videa, bude Martin obvinený z brutálneho zločinu po použití strelnej zbrane. „To bola zábava, paródia, to nebolo o šialencovi, ktorý potrebuje páliť,“ hovorí kamarát obvineného muža Michal a dodáva, že ho nikto nevnímal ako militanta.

„Môj synovec je s ním kamarát, možno mal čudné názory, ale nepôsobil v kruhu známych agresívne,“ dodáva pani z obchodu v rodnej dedine postrelených mladíkov. Video malo vzniknúť v Dulove. „Tam sa opravujú a rekonštruujú staré vojenské autá, tam to bolo aj nakrúcané. On takéto videá vyrábal, inšpirovali ho paródie z televízií, ako boli Profesionáli a iné,“ dopĺňa iný kamarát Juraj.

Prvé slová brata

Rodičia strelca Eva a Oto podľa miestnych dali obvinenému synovi všetko, čo mohli, a vychovávali ho najlepšie, ako vedeli. „On odišiel preč, rodinu nepočúval, takže sme ho odstrihli a nemohli sme už mať nijaký vplyv na jeho život. On si žil svoj vlastný život,“ povedal Lukáš, mladší brat obvineného strelca.

Martin má maturitu zo strednej školy v Púchove, kde vyštudoval technicko-informačné služby. „Rodičia tu nie sú, museli ísť preč, to sa nedalo zostať tu. O všetko sa teraz starám ja,“ dodáva brat, ktorý sám nevie, kde je pravda. „Vôbec nič neviem, na tej diskotéke som nebol. Boli sme preč aj so snúbenicou a prišli sme až v sobotu popoludní, po tom, ako sa to stalo. Tie verzie sa rôznia,“ hovorí.

Jakub († 20) po streľbe zomrel, ďalšie dve obete strelca z diskotéky skončili s ťažkými zraneniami v nemocniciach. Jakub (19) sa zotavuje v Trenčíne. Martin († 22) však podľahol svojim zraneniam v bratislavskej nemocnici.