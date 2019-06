Tibor († 37) s otcom Vojtechom († 61) zomreli, účastníkom je aj známy podnikateľ: Po nehode bitka na mieste činu

Kto viedol auto smrti? V piatok podvečer sa na Gemerskej ceste v Lučenci stala tragická nehoda, pri ktorej prišli o život Lučenčania Vojtech († 61) so synom Tiborom († 37). Jeho priateľka Martina (36) utrpela vážne zranenia.

Účastníkom havárie bol aj známy miestny podnikateľ Ján (64) spájaný s podsvetím. To, či šoféroval porsche, ktoré nehodu spôsobilo, on, alebo to bol podnikateľov kamarát Patrik (37), vyšetruje polícia.

Muži zákona v centre Novohradu majú teraz na svojich pleciach vážnu úlohu - musia zistiť, kto šoféroval auto smrti. Vodič Porsche Cayenne totiž spôsobil tragickú haváriu, pri ktorej zahynuli Vojtech († 61) a jeho syn Tibor († 37). Ich spolujazdkyňa Martina (36) utrpela rozsiahle vnútorné zranenia.

Podľa zdroja Nového Času išlo auto, v ktorom sedeli podnikateľ Ján s kamarátom Patrikom (37), veľkou rýchlosťou smerom z mesta na Opatovú. „Najprv sa zrazili s dodávkou, ktorej odrazili spätné zrkadlo. Obe autá pokračovali ďalej v ceste. O pár metrov však prešlo porsche do protismeru, no to už malo fatálne následky,“ povedal svedok nehody. Ako uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, keď vodič porsche prešiel do protismeru, čelne sa zrazil so Škodou Octavia. Za volantom škodovky sedel Tibor, vedľa neho na sedadle spolujazdca mala sedieť jeho priateľka Martina a vzadu otec Vojtech.

Alkohol za volantom

Ako prví k nehode prišli hasiči a okamžite začali posádku oktávie vystrihovať. Vojtechovi a aj Tiborovi sa snažili podať prvú pomoc, no, žiaľ, už im nebolo pomoci. „Dve osoby utrpeli poranenia, ktorým na mieste podľahli,“ doplnila hovorkyňa. Hasičov však podľa svedka zamestnala aj posádka druhého auta.

Muži sa začali na mieste tragédie biť, a tak k nim museli urýchlene volať policajnú hliadku. Ján a Patrik sa podrobili dychovej skúške, ktorá bola u oboch pozitívna. Tiborova dlhoročná priateľka Martina (36) sa pri nehode zranila vážne, vrtuľníkom ju previezli do banskobystrickej nemocnice. Podnikateľ s kamarátom mali ľahké zranenia a skončili v miestnej nemocnici.

Lýdia, ktorá pravdepodobne šoférovala dodávku, opísala haváriu na sociálnej sieti. Tvrdí, že videla, kto šoféroval porsche. Podľa nej náraz bol taký silný, že oktávia letela 20 metrov. „Aj mne porsche narazilo do zrkadla, no mala som šťastie, oni ho však nemali,“ dodala Lýdia. Kamaráti Martiny, ktorá prišla pri nehode o svojho partnera a leží v nemocnici, jej držia palce, aby sa zo zranení čo najskôr dostala. „Kto viedol vozidlo, ktorého vodič zavinil dopravnú nehodu, je v štádiu vyšetrovania,“ dodala Faltániová s tým, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin usmrtenia.