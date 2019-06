Krvavá diskotéka v Horovciach: Takto sa bavili pred šialenou streľbou!

Smúti celá dedina. Ani najbližší priatelia a rodina dobrovoľného hasiča Jakuba († 20), ktorý zomrel na dedinskej zábave v Horovciach (okr. Púchov), nevedia, prečo sa strašná tragédia stala.

Ešte pár hodín pred šialenou streľbou sa spolu s kamarátmi veselo zabával na diskotéke. A zrazu sa všetko zmenilo na obrovskú drámu. Očití svedkovia tvrdia, že Martin C. (36) s nelegálne držanou zbraňou začal strieľať hlava-nehlava na účastníkov zábavy. Jakuba († 20) mal podľa nich trikrát trafiť do hrudníka, jeho menovca Jakuba (19) postrelil do brucha a najstaršiemu z trojice Martinovi (22) strelil do hlavy. Vyšetrovateľ ho obvinil z nelegálneho ozbrojovania, dokonanej vraždy, ako aj z vraždy v štádiu pokusu.

Podľa viacerých svedkov Martin C. (36), ktorého polícia zadržala po osemhodinovom pátraní v lesoch, mal namieriť zbraň na svojich kamarátov na diskotéke na hasičskej zábave v sobotu okolo pol štvrtej ráno. Guľky svišťali vzduchom a odrážali sa od stien. „Vznikla strašná panika, nikto nevedel, čo sa deje, každý sa schovával. Jakub padol na zem, spolu s ním aj Martin a druhý Jakub. Zavolali sme záchranárov a bojovali sme o ich životy skoro dve hodiny. Jakubka sa nám nepodarilo zachrániť. Nenabehol ani po hodinovej resuscitácii,“ prehovoril pre Nový Čas kamarát zosnulého Jakuba († 20) Marko.

Po chvíli mlčania pokračoval: „Dostal tri strely do hrudníka, a to si vyžiadalo svoje, mal strašne slabý pulz,“ tvrdí Marko, ktorý sa nedokázal ubrániť slzám. Spolu s ďalšími dvomi kamarátmi Martinom a Andrejom len niekoľkoho hodín po tragédii vybrali kúpiť kvety a v podvečer na mieste, kde vydýchol Jakub naposledy, mu zapálili sviečky s odkazom do neba.

„Prípad ešte včera prevzala Národná protizločinecká jednotka NAKA. Vyšetrovateľ obvinil Martina C. zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť závažným zločinom vraždy, sčasti dokonaným a sčasti v štádiu pokusu. Hrozí mu výnimočný trest na 25 rokov až doživotie,“ povedala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová s tým, že policajti na prípade naďalej intenzívne pracujú a podali podnet na väzobné sthanie Martina C.

Motív nepoznajú

Prečo musel mladý dobrovoľný hasič Jakub zomrieť, zostáva nejasné. Očití svedkovia tvrdia, že na diskotéke došlo medzi útočníkom a jeho obeťami k hádke. „Nevieme, čo sa stalo, sme z toho úplne hotoví. Aj syn je na dne, nevieme vôbec nič,“ povedala s plačom Jakubova († 20) babka z Dolnej Breznice. Rodina stále nepozná motív šialenej streľby.

„Počkáme, keď prehovoria zranení kamaráti,“ zadúša sa plačom Jakubova sesternica Diana. Snažila sa dopátrať pravdy aj od známych, ktorí boli na diskotéke, ale nikto si nič poriadne nepamätá. Po tom, ako sa spustila streľba, každý si chránil holý život. Žiaľ, nepodarilo sa prežiť Jakubovi, jeho dvaja kamaráti Martin (22) a menovec Jakub (19) stále bojujú o život v nemocniciach v Trenčíne a v Bratislave. Kritický je najmä stav Martina.

„Postrelený účastník streľby bol vo veľmi vážnom a život ohrozujúcom stave prevezený do nemocnice, je naďalej v umelom spánku a v kritickom stave,“ uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská. Najstarší z trojice mladých mužov pritom hrdinsky bránil svoju kamarátku. „Niekto skríkol: - Pozor! A on ma odhodil. Maťo mi zachránil život,“ povedala pre televíziu JOJ jeho kamarátka Erika.

Hasiči smútia

O strelcovi, ktorého muži zákona stotožnili ako Martina C. (36) z Dulova, dedinčania vravia, že sa nedokázal vpratať do kože už niekoľko rokov. „Bol zvláštny, správal sa ako psychopat. Už dva roky žil v lese ako bezdomovec,“ povedal Peter, ktorý obvineného Martina dobre pozná. Nikto však nepredpokladal, že by jedného dňa mohol urobiť niečo také hrôzostrašné. „Myslím si, že konal skratovo, lebo bol zahnaný do kúta. Jeho rodičia to ťažko znášajú,“ dodal Peter.

Hasičom z Horoviec, ktorí zábavu organizovali, je nesmierne ľúto, čo sa stalo. „Dobrovoľný hasičský zbor Horovce vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a známym Jakuba. Žiaľ, nikto z nás nedokázal tejto tragédii zabrániť, keďže páchateľ bol ozbrojený a udalosť sa stala mimo nášho dohľadu. Ihneď po oznámení sme robili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zachránili všetkých troch zranených. Žiaľ, Jakuba sa nepodarilo zachrániť ani po hodinovej resuscitácii. Jeho kamarátom Jakubovi a Martinovi držíme palce, aby sa uzdravili a čoskoro sa vrátili medzi nás,“ uviedol za seba aj za kolegov hasič Marco.