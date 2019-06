S reprezentáciou to myslí vážne: Holanďan v drese Slovana chce naše občianstvo

Holandský futbalista Joeri de Kamps by mohol získať slovenské občianstvo a v budúcnosti tak reprezentovať Slovensko.

Dvadsaťsedemročný stredopoliar Slovana Bratislava sa okrem snahy o získanie pasu aj aktívne učí slovenský jazyk.

"Joeri prišiel do Slovana pred tromi rokmi a hneď aj myslel na odchod do iného klubu. Dnes má v hlave to, že sa chce ešte viac adaptovať a získať slovenský pas, aby mohol hrať za reprezentáciu," uviedol generálny riaditeľ a viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší v rozhovore pre júnový magazín ŠK Slovan.

Dvadsaťsedemročný defenzívny stredopoliar je odchovanec Ajaxu Amsterdam, pred príchodom do Slovana pôsobil aj v SC Heerenveen a NAC Breda. Za "belasých" odohral počas troch sezón 77 zápasov, v ktorých strelil štyri góly. V minulom ročníku získal so Slovanom majstrovský titul, i keď v závere sezóny ho zo zápasov vyradilo zranenie.