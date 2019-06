Ronaldovi právnici sa poriadne zapotia: Obvinenie zo znásilnenia ho môže zruinovať

Futbalista Cristiano Ronaldo (34) čelí veľmi nebezpečnému obvineniu, ktoré ho môže doslova zruinovať.

Modelka Kathryn Mayorgová totiš tvrdí, že ju v roku 2009 znásilnil v hoteli v Las Vegas. A hodlá to pred súdom dokázať. Pokiaľ by sa jej to podarilo, zo športovca, ktorý inkasuje stovky miliónov z lukratívnych reklamných a sponzorských zmlúv, by sa stal takmer žobrák. A tak teraz právnici zastupujúci hráča Juventusu hodlajú prísť s tak lukratívnou ponukou, že Mayorgová žalobu radšej stiahne.

Právnici zastupujúci Kathryn nedávno podali žalobu na federálny súd v USA. To ale znamená, že právo môže byť vymáhateľné i v zahraničí, teda aj v Taliansku, kde Ronaldo práve pôsobí. Pritom pôvodne podala Mayorgová žalobu na oblastný súd v Las Vegas, čo ale predpokladalo, že futbalista bude ochotný dobrovoľne čeliť súdu v Nevade. Presun na úroveň amerického federálneho súdnictva a medzinárodnú vymáhateľnosť práva donútila Ronaldovych advokátov k väčšej akcii. Procesu musia zabrániť za každú cenu, pretože by mohol reputáciu ich slávneho mandanta zničiť. Najjednoduchšou cestou je mimosúdna dohoda, ktorá však znamená rovnako tučný úplatok za mlčanie.

K znásilneniu malo dôjsť pred desiatimi rokmi, keď mal Ronaldo dvadsaťštyri rokov. Hral za Manchester United a do Vegas si prišiel užívať. Z tej doby existujú záznamy z bezpečnostných kamier, na ktorých vo VIP zóne tancuje a muchľuje sa s vtedy dvadsaťpäťročnou učiteľkou Mayorgovou. V ten večer s futbalistom odišla na jeho izbu, kde ju podľa jej tvrdenia donútil k sexu proti jej vôli. Aby ju umlčal, vyplatil jej vtedy 400 tisíc dolárov. Ona ich síce prijala, ale neskôr si všetko rozmyslela, pretože má podľa svojich slov trvalé emocionálne následky.

Ronaldo síce pripustil, že mal s Mayorgovou sex, ale tvrdí, že s ním súhlasila a neprejavovala počas celej noci najmenší odpor.