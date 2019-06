Historický moment: Slovenský golf čaká premiéra na US Open

Slovenský golf bude mať prvýkrát v histórii zastúpenie na jednom zo štyroch major turnajov sezóny. Na tohtotýždňovom 119. ročníku US Open (13. - 16. júna) sa vo farbách krajiny spod Tatier predstaví juhoafrický rodák Rory Sabbatini.

Štyridsaťtriročný hráč získal slovenské občianstvo iba koncom uplynulého roka a odvtedy výrazne zlepšil svoje rebríčkové postavenie. Z konca druhej stovky svetového poradia sa vďaka viacerým prenikavým výsledkom posunul na aktuálnu 115. priečku, ktorá by mu zabezpečila olympijskú miestenku do Tokia.

"Roryho účasť na US Open vnímame s nadšením, pretože o takýchto veciach sa nám pred rokom ani nesnívalo a teraz je to realita. Sme plní očakávania, ako Rory dopadne, ale pri jeho súčasnej forme veríme, že prejde cutom a dosiahne dobré umiestnenie," povedal pre agentúru SITA viceprezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Rastislav Antala, ktorý zároveň sprostredkoval Sabbatiniho pocity pred štartom podujatia na ihrisku v kalifornskom Pebble Beach: "Cíti sa odhodlane, keďže v ostatnom čase má veľmi dobrú formu. Hrá kvalitný golf a na US Open ide zabojovať o čo najlepší výsledok."

Sabbatini v minulosti patril do užšej svetovej špičky. Na prelome rokov 2007 a 2008 strávil 21 týždňov v elitnej desiatke rebríčka a najvyššie figuroval na ôsmej priečke. V zbierke má šesť titulov z turnajov PGA Tour a na podujatiach major úrovne bol v roku 2007 druhý na Masters. Vplyvom zdravotných problémov však postupne klesal poradím a kalendárny rok 2016 ukončil na kariérne najhoršej 486. pozícii. Od zisku slovenského občianstva zažíva opäť vydarené obdobie. Zatiaľ sa predstavil na pätnástich turnajoch série PGA Tour a až štyrikrát sa prebojoval do najlepšej desiatky. Tretí bol na podujatí dvojíc Zurich Classic of New Orleans, ostatné tri umiestnenia v TOP 10 dosiahol v individuálnych zápoleniach.

"Podľa môjho názoru je to v Roryho prípade prirodzený vývoj. Pred troma rokmi podstúpil operáciu, počas ktorej mu do chrbta implantovali umelú platničku. Predtým hrával dobre, dosahoval kvalitné výsledky, ale zdravotné problémy ho limitovali dlhšie obdobie. Škoda, že sa neodhodlal na operáciu skôr, ale potom prestal mať pocitové problémy a postupne sa dostal do formy, ktorú mal v minulosti v najlepších rokoch. Zároveň k jeho dobrej výkonnosti prispieva aj psychická pohoda, vďaka ktorej sa dokáže plne sústrediť na golf," vysvetlil Antala.

Prítomnosť slovenského reprezentanta na najprestížnejších turnajoch sveta rýchlo vzbudila pozornosť aj v zahraničí. Golfové veľmoci si ihneď všimli, že Sabbatini nastupuje pod vlajkou krajiny zo stredu Európy a začali si o nej zisťovať podrobnosti. "V zahraničí už evidujú všetci, že Slovensko má golfistu v širšej svetovej špičke. Väčšinou sledujem prenosy z turnajov s anglickým komentárom a už od začiatku roka to v televízii stále rozoberali a získali si informácie o Slovensku, napríklad o počte ihrísk a podobne. Zarezonovalo to za hranicami, ale aj na Slovensku, keďže správy z golfu sa postupne dostávajú veľkých denníkov či televízneho spravodajstva. Pre nás je to obrovský skok a historický moment. Sme veľmi šťastní z toho, čo sa momentálne deje. Je výborné vidieť slovenskú vlajku na prvej strane výsledkovej listiny," opisoval.

Presun Sabbatiniho do slovenských farieb by však mal mať aj hlbší rozmer. V SKGA dúfajú, že jeho účasť na svetových podujatiach zvýši záujem verejnosti o golf. "Konečný efekt by mal byť taký, že tento šport bude hrávať čoraz viac detí, ale aj ľudí všeobecne. Je to výborný relax pre celú rodinu. Nie je veľa odvetví, v ktorých si spolu môžu zahrať starý otec s vnukom a golf túto možnosť ponúka. Našim základným cieľom je zvýšiť povedomie o golfe na Slovensku a ak príde nejaký medzinárodný úspech, bude to pre nás len čerešnička na torte," dodal Antala pre agentúru SITA.